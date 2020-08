Banda larga, il via libera di Cdp e Tim apre l'era della rete unica

Sembra ormai tutto apparecchiato per la creazione di un unico operatore per cablare l'Italia, che dovrebbe dunque diventare un unico soggetto con un nuovo nome, FiberCorp. A farne parte, oltre a Tim e Cdp (che detiene il 50% di Open Fiber) il fondo american Kkr e Fastweb. Rimane esclusa dalla corsa Vodafone, che probabilmente ora si concentrerà sui servizi di rete mobile e sulla clientela retail. Con il via libera, che appare scontato, forse per l'Italia si aprirà una nuova era, più rapida.

Il lockdown ha reso evidente la necessità di incrementare la banda a disposizione, con le connessioni che sono aumentate di oltre il 50% durante la quarantena. E si è trattato di sessioni "pesanti" nella maggior parte dei casi, con i servizi di video-conferenza a farla da padrone. Dunque, servono connessioni più stabili e più veloci. Come quelle Ftth, Fiber to the home, che garantiscono di raggiungere quel gigabit al secondo che è la polizza assicurativa per qualsiasi esigenza di smart working e didattica a distanza. Con una banda così larga non ci sarebbe più da fare i turni per connettersi.

Al momento, il Ftth raggiunge il 30% degli italiani, contro il 44% della media europea, una quota che sale fino all'89% se invece si prende in considerazione la modalità Fttc, fiber to the cabinet, gli armadi stradali con il "cappello rosso" che offrono una velocità tra i 30 e i 100Mbit/sec. Ma nel 2020 anche le parti più difficili da raggiungere devono per forza di cose essere cablate e offrire agli abitanti la possibilità di connettersi in maniera adeguata.

Era il 1995 quando si iniziò a parlare di un unico operatore per portare la fibra ottica in tutta Italia. Il progetto, voluto da Ernesto Pascale, tramontò rapidamente e l'unica città a procedere spedita per avere internet veloce fu Milano che con e-Biscom (divenuta poi Fastweb) insieme ad A2A riuscì a rendere accessibile a tutta la popolazione l'infrastruttura. Allora non c'erano ancora i grandi servizi in streaming e on demand che oggi sono diventati compagni abituali di tutte le case degli italiani. Ma certo dare l'addio al modem 56k e al suo rumore peculiare per passare a un sistema di connessione integrata sembrava una gran bella rivoluzione.