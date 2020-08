In cerca di talenti evitando il “mordi e fuggi”

Una piattaforma online specializzata nella ricerca delle professionalità digitali, che ora all’utilizzo dell’intelligenza artificiale per un miglior matching tra offerta e domanda di lavoro aggiunge la possibilità di una ulteriore selezione fatta da esperti in carne e ossa. È Meritocracy, che da un paio d’anni fa parte di Openjobmetis, l’unica agenzia per il lavoro quotata in Borsa Italiana. «Siamo abituati a vedere una dicotomia tra la ricerca e selezione del personale tradizionale e quella digitale, completamente touchless» dice Alberto Manassero, co-founder e head of operations & product di Meritocracy, «rimaniamo digitali, ma alcuni dei nostri clienti, auspico sempre più numerosi, sceglieranno di ricevere candidati non solamente online, ma che sono passati da un nostro percorso di selezione e di verifica. Questo è un vantaggio enorme per le aziende, nessuno dei nostri competitor lo fa». «Se fino all’anno scorso erano i clienti che andavano a interagire con i candidati che fanno parte del nostro network» sottolinea Federico Campiotti, sales director di Meritocracy, «ora quelli che lo desiderano possono esternalizzare anche il processo finale: in questo caso, tramite i nostri talent acquisition specialist, ci occupiamo anche di selezione vera e propria. Anche se non lo facciamo in maniera convenzionale, alla base della nostra ricerca e selezione rimane il concetto di employer branding».

L’ampliamento del perimetro dei servizi offerti ai clienti non è l’unica novità proposta da Meritocracy, che ha circa 800mila visitatori all’anno, molto focalizzati sul mondo digitale: sui circa 250mila software developer italiani, per esempio, 60mila, pari a circa il 25%, sono sulla piattaforma. «Abbiamo approfittato del tempo che il lockdown ci ha messo a disposizione per rivedere e migliorare i nostri modelli di business» rimarca Campiotti, «investendo anche sulla nostra forza lavoro: siamo digitali ma abbiamo bisogno di qualcuno che ci dia una mano». L’altra principale novità è il rinnovamento della piattaforma online, non solo da un punto di vista grafico ma anche per le modalità di interazione dell’utente. Due i criteri che hanno guidato il rinnovamento. «Il primo è l’ottimizzazione da mobile» spiega Manassero, «da un 25-30% di accessi da mobile siamo passati al 65-70%. Ma in tutti i siti di ricerca di lavoro l’esperienza da mobile è tradizionalmente traumatica, anche perché di solito quando fai l’application è richiesto il cv. Nella maggior parte dei casi però non si ha a disposizione il cv da mobile, e il problema è che non ci sono form fatti bene, che siano dialoganti con l’utente, user friendly. Un’atavica difficoltà che abbiamo superato con una serie di accorgimenti, costruendo una soddisfacente esperienza da mobile». Il secondo criterio ha a che fare con il tipo di fruizione della piattaforma, e quindi con il tempo di permanenza e la frequenza di visita da parte dell’utente. «La nostra prima piattaforma risolveva un bisogno abbastanza spot degli utenti, quello di cercare lavoro» evidenzia il co-founder e head of operations & product di Meritocracy, «il che portava a una fruizione orientata al mordi e fuggi. Questo però non era coerente con la nostra vision. Ci proponiamo come quel luogo in cui le persone possono fare un’esperienza di ricerca del lavoro più confortevole e ricca di informazioni. Per questo abbiamo lavorato a un’esperienza che andasse oltre quella spot, che fosse continuativa». Perché gli utenti tornassero più spesso bisognava costruire un sito molto più orientato all’esplorazione. «Vogliamo che chi visita il nostro sito abbia un outlook il più profondo possibile, fatto di contenuti unici» scandisce Manassero, «abbiamo lanciato un ricco piano editoriale, che ogni settimana prevede uscite sul mondo dell’innovazione. Ora l’utente può esplorare molto di più le aziende tecnologiche con contenuti verticalizzati, video dei cto, sezioni dei blog relative al digital marketing: un’esperienza molto più immersiva».