E ora aspettiamoci un "autunno caldissimo"

Non sappiamo cosa ci aspetterà in autunno, ma qualcosa si può prevedere. Se pensiamo attentamente comprendiamo con poca fatica che le decisioni che si stanno prendendo, i dubbi, sono tutti di natura prettamente politica; come si fa a credere all’incertezza della sussistenza o meno di uno stato di emergenza pandemica? Cioè, ad oggi non sappiamo se la pandemia è ancora pericolosa o meno? Vogliamo credere a valutazioni di tipo scientifico?

Diciamo che adesso dovremmo anche essere un po’ stufi di essere presi in giro. La realtà è che ci troviamo di fronte ad un esecutivo che “ha paura” di uscire dallo stato di emergenza perché la normalizzazione rivelerà con tutta evidenza e forza ciò che l’inadeguata gestione ha contribuito a realizzare: avremo un autunno caldissimo. Proviamo a comprenderne le ragioni.

Dal punto di vista sociologico crediamo che ci sia stato un arretramento poiché l’individuo si è trovato impreparato a dover gestire questa straordinaria situazione: impreparato sotto il profilo tecnologico sia come “strumentazione adeguata”, sia come “conoscenza” tecnologica e digitale; impreparato “socialmente”, la riscoperta forzata di ritmi di vita, di relazioni, di condivisione di spazi hanno messo a nudo molti equilibri delicati nella più importante formazione “sociale”, ovvero la famiglia; impreparato dal punto di vista economico, ovvero si è trovato a fare i conti con ciò che potrebbe sempre accadere quando affidandosi al “credito” sotto ogni sua forma improvvisamente viene a cessare in tutto o in parte la fonte del reddito. In questa situazione la reazione è quella di sempre, fare riferimento allo Stato, all’impresa, che deve risolvere i problemi. Ma anche qui non sembra si possa fare troppo affidamento poiché dopo la “tachipirina” che ha abbassato la febbre non si vede nemmeno lontanamente un “progetto di cura della malattia”.

Oggi non possiamo più agire come sempre in difesa, cercando di sanare situazioni e coprendo i problemi con gli ammortizzatori

Ed ancora. L’autunno sarà caldo perché in assenza di un “progetto” di sviluppo volto a risolvere i problemi di sempre (formazione, disoccupazione, immigrazione, demografia, e cosi via) del tutto impercorribile risulta l’affermazione: “speriamo che tutto torni alla normalità”. Quale normalità? Quella ante Covid, cioè quella “normalità patologica”, quello stato di malessere generale mai curato seriamente e foriero di tutte queste negative conseguenze? Ecco perché sarà un autunno caldo: dobbiamo andare avanti, ma non ci sono idee e non possiamo più tornare indietro.

Da qui la sfiducia per il futuro che sociologicamente non è il miglior “stato” per cominciare il lungo percorso del cambiamento, la sfiducia nello Stato che non fa credere ad una soluzione “collettiva” con il conseguente atteggiamento individualista che non fa crescere in alcun modo la società e lo spirito solidaristico di cui abbiamo bisogno. Se questo è il quadro sociologico, in esso si innesta un ulteriore problema che certamente è collegato e può essere determinante, ossia quello del lav oro.Speriamo di sbagliare.

La pandemia ha comportato una crisi economica/individuale/produttiva/turistica senza precedenti ed i dati sono alla portata di tutti. Non vi è modo di pensare che tutto ciò dopo la cessazione di aiuti straordinari e/o blocchi vari non richieda alle imprese importanti attività riorganizzative con l’emersione di problemi occupazionali ed una disoccupazione che soffrirà ancora di più. Inoltre la pandemia – che non è “crisi” ma una malattia - porta con sé conseguenze che non troviamo nelle normali “crisi economiche e/o finanziarie”, ovvero il mutamento, cambiamento di comportamenti sociali che hanno un riflesso immediato sui consumi e anche sulla sopravvivenza di determinate imprese.

Allora qual è il tema oggi? Oggi non possiamo più agire come sempre in difesa, cercando di sanare situazioni, coprendo i problemi con ammortizzatori fini a se stessi. Occorrono cambiamenti forti, impopolari ma volti a far ripartire il Paese, occorre recuperare e mettere in circolo una generazione che fino ad oggi risulta assente: i giovani, che per noi sono almeno fino ai 35 anni. Si deve fare in modo che essi siano parte attiva della società, lavorando e consumando. Occorre che lo Stato, la “Politica” faccia per una volta il proprio lavoro: progettare il futuro, non curare i sintomi di una malattia che sta diventando terminale.