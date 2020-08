Papa "L'economia è malata, dalla pandemia dobbiamo uscire migliori"

CITTÀ DEL VATICANO (ITALPRESS) - Le conseguenze economiche della pandemia e la necessità di uscire migliori da questa crisi. Papa Francesco nell'Udienza Generale di oggi torna su temi a lui cari, ribadendo la sua critica all'attuale modello economico e alle diseguaglianze che provoca. "La pandemia ci ha messo tutti in crisi. Ma ricordatevi: da una crisi non si può uscire uguali - ha detto il Pontefice -. O usciamo migliori, o usciamo peggiori. Questa è la nostra opzione. Dopo la crisi, continueremo con questo sistema economico di ingiustizia sociale e di disprezzo per la cura dell'ambiente, del creato, della casa comune? Pensiamoci. Possano le comunità cristiane del ventunesimo secolo recuperare questa realtà, - la cura del creato e la giustizia sociale: vanno insieme... - dando così testimonianza della Risurrezione del Signore. Se ci prendiamo cura dei beni che il Creatore ci dona, se mettiamo in comune ciò che possediamo in modo che a nessuno manchi, allora davvero potremo ispirare speranza per rigenerare un mondo più sano e più equo". Per il Papa "i sintomi di disuguaglianza rivelano una malattia sociale", ed "è un virus che viene da un'economia malata. E dobbiamo dirlo semplicemente: l'economia è malata". "Quanti bambini, oggi, muoiono di fame per una non buona distribuzione delle ricchezze, per un sistema economico come ho detto prima - ha proseguito -; e quanti bambini, oggi, non hanno diritto alla scuola, per lo stesso motivo. Che sia questa immagine, dei bambini bisognosi per fame e per mancanza di educazione, che ci aiuti a capire che dopo questa crisi dobbiamo uscire migliori". (ITALPRESS). sat/red 26-Ago-20 11:37