Continua la crescita del gruppo Astebook: nel 2019 con Paolo Siligoni, CEO di Swiss Crowd, abbiamo implementato la nostra piattaforma con “BlockChain” rendendo di fatto Astebook la prima Casa d’Aste in Europa basata su questa nuova tecnologia.

Nel 2020 siamo entrati nel capitale di Italy Crowd (fondata da Augusto Vecchi) per il lending crowdfunding immobiliare. Nel nostro programma di crescita sul territorio nazionale, ed in particolare per la crescita nel centro-sud Italia, abbiamo avviato con AM Advisor, società di consulenza strategica focalizzata nel Management Consulting e specializzata nei settori di Fin Tech/Corporate Finance, il nuovo hub di Roma alla cui guida si trova il ceo Alessandro Toschi e Paolo Pascarella. Sul nostro portale il mondo delle aste - finora esclusivamente dedicato al settore giudiziario – continua ad ampliarsi : Astebook apre infatti le porte alle liquidazioni di società “in bonis”.

In questo momento di forte contrazione del mercato la nostra Società vuole dare l’opportunità alle aziende di generare liquidità in tempi brevi mettendo in asta beni immobili, impianti, macchinari e stock di magazzino. L’utilizzo del sistema dell’asta pubblica permette di garantire, sia per i venditori che per i compratori, la determinazione del “giusto prezzo” di vendita eliminando qualsiasi tipo di contestazione sull’importo di realizzo. Per il settore lusso la nuova sezione dedicata al “luxury” con il nuovo portale Astelux è in fase di avvio e a breve sarà possibile l’acquisto in asta di diversi oggetti di valore come opere d’arte, gioielli, imbarcazioni e molto altro La nostra visione di vendita, fondata solo sul modello “telematico”, ha dunque assunto concreta forma e posizione nel mercato. Il numero degli incarichi ricevuti e delle aggiudicazioni dimostrano concretamente l’ampliamento della platea dei soggetti interessati sia all’acquisto che alla vendita andando di fatto ad operare su un mercato end-to-end. L’ acquisto in asta telematica sta finalmente diventando per il consumatore una pratica ricorrente ed una reale opportunità .

www.astebook.it