Inter e Conte avanti assieme "Stabilite basi per proseguire progetto"

MILANO (ITALPRESS) - Fumata bianca: Antonio Conte sarà l'allenatore dell'Inter anche nella prossima stagione. Dopo gli sfoghi nell'arco della stagione e soprattutto le parole pronunciate dopo la finale di Europa League persa contro il Siviglia che sembravano il prologo per l'addio, alla fine il tecnico salentino resterà al suo posto. Il vertice avuto oggi col presidente Steven Zhang, i due amministratori delegati del club Alessandro Antonello e Beppe Marotta e il direttore sportivo Piero Ausilio, ha portato a un riavvicinamento delle parti, al punto da scongiurare quello che a un certo punto appariva come un divorzio inevitabile. La stessa società nerazzurra ha emesso un comunicato per diradare qualsiasi dubbio: "L'incontro di oggi tra il Club e Antonio Conte è stato costruttivo, nel segno della continuità e della condivisione della strategia. Con esso sono state stabilite le basi per proseguire insieme nel progetto". Parole che dunque gettano le basi per un'altra stagione insieme, allontandando definitivamente l'ombra di Massimiliano Allegri dalla panchina nerazzurra. (ITALPRESS). gm/glb/red 25-Ago-20 18:48