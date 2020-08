Svegliamoci o rischiamo la fine della rana bollita

E' una cattiva domanda politica e amministrativa ad attivare al Sud una pessima offerta o è la pessima offerta amministrativa e politica a generare la cattiva domanda? Il quesito ricorda quello della nascita dell’uovo e della gallina e suscita risposte contrastanti. L’unica certezza è che domanda e offerta, avvitandosi in un circolo vizioso, sono ben al di sotto della decenza che occorrerebbe per assicurare alla società meridionale una prospettiva di crescita e di sviluppo. Come nell’esempio della rana bollita, la lunga esposizione a una situazione di disagio invece che indurre a saltar fuori dell’acqua bollente, a ribellarsi e reagire, porta all’assuefazione e a lasciarsi morire.

Fuor di metafora, l’immersione prolungata in un ambiente diventato nella media inefficiente e sciatto ha portato ad abbassare le aspettative e ad affidarsi alla dinamica di un aggiustamento che trova il suo equilibrio sempre più in basso.

Le lodevoli eccezioni, che naturalmente non mancano, non fanno storia. Il buon esempio è scacciato dal cattivo. L’orizzonte sempre più breve abbracciato dallo sguardo dei decisori, presi ormai in ostaggio dalla prepotenza del presentismo, impedisce di alzare gli occhi e immaginare scelte che superino il vincolo dell’oggi per impegnarsi sulle necessità di domani. È normale che in questa pentola sempre in ebollizione ci si lasci cuocere da promesse e pratiche assistenziali perdendo le ragioni di una progettualità a lungo termine come quella dell’investimento produttivo. Per invertire la direzione, e dare impulso a un circolo che diventi virtuoso, occorre che almeno uno dei due termini della questione cambi di segno. Che si incarni nell’offerta o che alimenti la domanda, l’esigenza di buon governo deve irrompere con decisione sulla scena civile delle regioni meridionali e portare quello shock positivo di cui si avverte l’urgente bisogno.

Non vale più solo predicare, ma bisogna agire in forma organizzata per raggiungere quel minimo di massa critica che diventi attrattiva e consenta di inaugurare una nuova e accettabile normalità. A queste condizioni si potrà discutere legittimamente di diritti e risorse rivendicando con giustezza un diverso trattamento in termini di opportunità per fermare la deriva che allontana il Sud dal Nord e tentare il recupero che è alla base dei più elementari princìpi della coesione. Per chiedere aiuto - al Paese, all’Europa - il Mezzogiorno deve imparare prima di tutto ad aiutarsi da solo.

Anche perché l’Italia squassata dal Coronavirus si ritrova oggi più scissa e discorde di prima. Ai problemi endemici del Sud, miracolosamente meno flagellato dalla pandemia di quanto si potesse temere, si sono affiancati imprevisti problemi del Nord. Distanziato dal suo concorrente naturale, il Nord Europa, almeno quanto distanzia il Meridione italiano. Un Nord operoso, sì, ma non così organizzato come appariva. Dipendente da un export che per un po’ di tempo ancora non potrà riprendere ad acquistare quanto prima. Un’Italia con due Sud, dunque. Ai minimi storici di coesione territoriale. Alla vigilia di una serie intensiva di sfide elettorali amministrative. Di una virtuale pioggia di soldi che rischia di essere sperperata dal drenaggio dei localismi improduttivi.

Il percorso a ostacoli che abbiamo davanti come Paese, pur reso avvincente dal possibile traguardo di una straordinaria irrigazione di risorse finanziarie, deve anche e soprattutto transitare per una riscrittura delle regole della pubblica amministrazione. Sburocratizzazione, digitalizzazione e decentramento responsabile. Se n’era parlato fin troppo prima del Covid-19, oggi sembrebbe un tema archiviato, ed è invece preliminare a qualunque politica di sviluppo.

La nuova coesione territoriale, la ripresa corale di questa straordinaria ma fiacca Italia dei due Sud, saranno oggetto centrale dell’impegno giornalistico di Economy. Sia con approfondimenti d’inchiesta, come la coverstory di questo numero doppio, sia con una serie di iniziative sul territorio che dettaglieremo nel prossimo numero. Perché senza spiegarsi, senza capirsi, senza convergere lealmente su pochi, essenziali obiettivi comuni, non può esserci ripresa. E stavolta, se non ci riprendiamo, finiamo inesorabilmente nella serie B del mondo. Una iattura per noi e per i nostri figli.