Se il governo si scollega dalla realtà economica

L’efficacia della tattica del presidente Conte in Europa gli va riconosciuta tutta. Aver insistito sul diritto del nostro Paese e degli altri economicamente più deboli ad ottenere dall’Unione europea aiuti senza precedenti, come la crisi causata dal Covid-19 imponeva, ha fatto breccia nella linea franco-tedesca ed ha finito col prevalere, pur lasciando ora ai partner – giustamente, perché nella sede collegiale del Consiglio europeo - il diritto di controllo sulle riforme dei Paesi supportati. Ma, all’opposto, poca o nessuna sensibilità il governo ha dimostrato verso le istanze delle imprese, al di là degli enunciati e di un vistoso insieme di norme agevolative che però non è concretamente finora andato oltre le moratorie (pasticciate) e le garanzie sui crediti, erogate in misura inferiore ai massimali promessi. E infatti raramente sono stati così tesi come oggi i rapporti dell’esecutivo con l’associazione imprenditoriale.

E non soltanto con le grandi associazioni storiche. Uno dei motori della ripresa – meritoriamente distintosi anche per la produttività durante il lockdown e cioè la logistica, ben rappresentata dall’Associazione logistica per l’intermodalità sostenibile, Alis, presieduta da Guido Grimaldi - ha stigmatizzato questa sostanziale incomunicabilità con l’esecutivo che ha finora lasciato cadere tutte le istanze che gli sono state presentate. Atteggiamento addirittura incomprensibile in tutti i casi in cui le riforme richieste sono di carattere procedurale e non comportano costi! Oggi governare significa soprattutto governare l’economia. Gli attori dell’economia dovrebbero essere cittadini due volte. E al contrario sono trattati come cittadini di serie B. Quale ripresa potrà mai avviarsi se il governo non si connette con chi materialmente dovrebbe renderla possibile?

(s.l.)