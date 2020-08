Fontana "Non possiamo rinunciare alla riapertura delle scuole"

ROMA (ITALPRESS) - "Vedo un po' di confusione e la cosa mi preoccupa perché, prima ancora del problema dell'apertura delle scuole, ce n'è uno a monte, cioè non abbiamo affrontato il problema di come portare a scuola i nostri ragazzi". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, nel corso di un incontro al Meeting di Rimini parlando della riapertura delle scuole. "Da mesi - ha continuato - sto denunciando il fatto che il servizio pubblico locale con le attuali regole non sarà in grado di portare tutti al lavoro o a scuola se non si riuscirà a ottenere, per esempio, una diversificazione degli orari di inizio delle diverse attività. È una questione che ho posto come fondamentale ma alla quale non abbiamo ancora avuto una risposta. Sono convinto che non possiamo, come Paese, in questo momento - ha proseguito - rinunciare alla riapertura di scuole e università perché altrimenti rischiamo di perdere per i nostri ragazzi qualcosa che è fondamentale: la possibilità di essere in un ambito nel quale socializzare. Se vogliamo andare verso una vera normalità, non possiamo perdere questo. Mi auguro che si possano fare riflessioni e che il 14 settembre si possano riaprire le scuole. Sono un po' preoccupato", ha concluso. (ITALPRESS). ym/fsc/red 21-Ago-20 13:52