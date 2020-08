Milano e quelle "visioni"che raccontano la realtà

Si terrà dal 17 al 21 settembre 2020 la sesta edizione del Festival Internazionale del Documentario Visioni dal Mondo, l’atteso appuntamento annuale con il cinema del reale ideato e fondato da Francesco Bizzarri.

Visioni dal Mondo online, una formula inedita che, nel pieno rispetto del Dpcm, sarà fruibile con la massima qualità e in massima sicurezza sulla piattaforma ufficiale della manifestazione www.visionidalmondo.it.

Per la prima volta il Festival Visioni dal Mondo sperimenta una formula altamente innovativa, attraverso un portale digitale live, per raccontare il cinema del reale in modo inaspettato, creando un luogo virtuale dove incontrarsi, dialogare e confrontarsi sui temi più significativi della scena mondiale contemporanea. Il Festival anche quest’anno si conferma uno degli eventi principali della terza edizione di Milano MovieWeek, promossa e coordinata dal Comune di Milano: una settimana dedicata alla settima arte, al cinema e all’audiovisivo. Il Festival è anche tra gli eventi del Palinsesto I talenti delle donne.

In collegamento da Milano, da uno studio "televisivo", Visioni dal Mondo presenterà i suoi contenuti online: le anteprime di documentari italiani e internazionali, le grandi produzioni della sezione Fuori Concorso, le roundtable, i talk, gli eventi live, i collegamenti in diretta e Visioni Incontra, la sezione Industry del Festival, con il Concorso che premierà il miglior progetto documentario; tutto questo con l'obbiettivo di esserci, insieme ai grandi protagonisti del settore e a ospiti d’eccezione, nel rispetto delle disposizioni governative.

Grande novità dell’edizione la Direzione Artistica affidata a Maurizio Nichetti, che ha sempre affiancato alla sua attività di autore cinematografico, anche uno spiccato interesse per il cinema del reale (per sei anni è stato Direttore del Festival di Montagna, Esplorazione e Avventura di Trento) e per la formazione (dal 2014 dirige la sede lombarda del Centro Sperimentale di Cinematografia). Nichetti è stato giurato a Berlino, Cannes, Montreal e, nel 2018, anche a Visioni dal Mondo.

Cinzia Masòtina, head of Industry, gestirà Visioni Incontra, la sezione business rivolta ai professionisti del settore che si terrà da giovedì 17 a sabato 19 settembre. Visioni Incontra organizzerà sessioni di pitching di progetti che parteciperanno al concorso come miglior progetto documentario Visioni Incontra e ospiterà incontri one on one, panel e roundtable, riservati ai decision makers del settore, italiani e internazionali.

“Visioni dal Mondo online nasce come risposta al distanziamento sociale e alla difficoltà di viaggiare imposta dalla situazione sanitaria mondiale - ha sottolineato Francesco Bizzarri, ideatore, fondatore e presidente di Visioni dal Mondo – ma vuole anche essere una soluzione dinamica per supportare il settore, uno strumento funzionale e creativo progettato per proteggere il lavoro dei registi garantendo loro sicurezza e rispetto ma anche un’ulteriore occasione per divulgare la cultura verso il cinema documentario.”

Dalla sostenibilità, all’ambiente, all’innesto tra l’arte e innovazioni tecnologiche, all’inclusion and diversity, alla globalizzazione, all’immigrazione, all’istruzione. Questi e molti altri, all’insegna di un comune denominatore il coraggio, saranno i principali temi indagati attraverso i 30 film documentari selezionati per il 6° Festival Internazionale del Documentario Visioni dal Mondo, punto di partenza per ricerche e riflessioni individuali.

“Mai come quest'anno il tema del Coraggio è stato di attualità. Coraggio nel combattere per un ambiente migliore, contro le diseguaglianze, la malavita organizzata, coraggio anche solo per affrontare la quotidianità, come è accaduto negli ultimi mesi. - ha sottolineato Maurizio Nichetti, direttore artistico del 6° Festival Internazionale del Documentario Visioni dal Mondo - Un coraggio che spesso è stato portato avanti da donne sole: madri, artiste, fotografe. Il 'Coraggio delle donne' che attraversa più di una storia della selezione di quest'anno.”

Un ringraziamento particolare va ai partner del 6° Festival: main sponsor BNL Gruppo BNP Paribas, sponsor Pirelli e GK Investment Holding Group, media partner RAI, RaiPlay, il sostegno di RAI Cinema, la collaborazione di Istituto Luce Cinecittà, Doc/it - Associazione Documentaristi Italiani, MYmovies.it, Hot Docs, Salina Doc Fest, Image Building e il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci come cultural partner. Il Festival è patrocinato dal Comune di Milano e dall’Associazione dell’autorialità cinetelevisiva 100autori, ha la web media partnership di Taxidrivers.it e il supporto delle migliori scuole e facoltà di cinema milanesi.

LE SEZIONI DEL FESTIVAL VISIONI DAL MONDO 2020

Concorso italiano Storie dal mondo contemporaneo rivolto ai cineasti italiani, 13 le opere selezionate che concorreranno per il Premio Visioni dal Mondo Giuria Ufficiale, il Premio BNL Gruppo BNP Paribas Visioni dal Mondo Giuria Giovani e per il Riconoscimento Rai Cinema.



Concorso internazionale Storytellers of our Time: a Mirror into the Future rivolto alle produzioni indipendenti straniere, 10 i titoli selezionati che concorreranno per il Premio Visioni dal Mondo Giuria Internazionale.



Panorama Italiano Fuori Concorso, in programma la proiezione di 6 film documentari, selezione delle produzioni di film documentari più significativi del panorama cinematografico italiano.



Visioni Incontra, la sezione Industry del Festival a inviti ed esclusivamente dedicata al settore con il Concorso dedicato ai progetti documentari italiani, ancora nella fase work in progress che concorreranno per il premio Visioni Incontra Migliore Progetto Documentario. 12 i progetti in Concorso.



Panel di approfondimento su tematiche particolarmente sensibili legate al documentario come l’incontro “Sala e streaming: coesistenza o scelta? Il cinema documentario tra nuove opportunità e possibili “riserve indiane” per approfondire le modalità di fruizione mediante device e piattaforme che, anche a causa della recente emergenza sanitaria, hanno incrementato l’offerta del cosiddetto “cinema difficile” e cinema del reale; e l’incontro “La serialità nel documentario. Generi e linee editoriali: la parola ai broadcaster” che vuole analizzare la crescente rilevanza che va assumendo la serialità nel genere documentario non limitandosi, tuttavia, strettamente a essa.



Masterclass di Giorgio Diritti regista, sceneggiatore e montatore italiano. Giorgio Diritti, un autore che ha costruito attorno alla realtà le ragioni del suo cinema, verrà intervistato da Maurizio Nichetti sul tema “Il coraggio della sincerità”.



Roundtable “A SCUOLA DI DOCUMENTARIO. Per una didattica in equilibrio tra la libertà della ricerca e i vincoli del mercato.”. Alla tavola rotonda moderata da Minnie Ferrara, Direttore della Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti, parteciperanno i rappresentanti della Scuola di Documentario ZeLIG di Bolzano, del Centro Sperimentale di Cinematografia di Palermo, e della scuola FilmaP - Atelier di cinema del reale di Napoli.



Tra le attesissime anteprime, storytelling del reale, in cartellone:

Banksy, most wanted dei registi francesi Aurélia Rouvier e Seamus Hale, un viaggio alla scoperta dell’artista di strada più famoso al mondo. Banksy è oggi un fenomeno a livello mondiale. Un nome che ha cambiato assolutamente il modo in cui la Street Art viene percepita sia dai media che dalla popolazione.

Artemisia Gentileschi, pittrice guerriera di Jordan River, il film documentario ripercorre la vita della grande pittrice del ‘600 attraverso un viaggio onirico tra i suoi capolavori, come l’‘Aurora’ (dipinto databile 1627), per la prima volta in un documentario, e ‘David and Goliath’ (dipinto databile 1639), scoperto di recente a Londra grazie al noto restauratore britannico Mr. Gillespie, che ha concesso anche un’intervista esclusiva.

iHuman di Tonje Hessen Schei che affronta il tema dell'IA - intelligenza artificiale - da diversi punti di vista, dall'ottimismo tecnologico di Jurgen Schmidhuber "il padre dell'intelligenza artificiale", a voci più caute come la giornalista tecnologica Kara Swisher e l'avvocato per i diritti umani Philip Alston. I loro commenti, intrecciati ai video, ruotano intorno ad argomenti come la gestione dei grandi dati, il cyber-tracking, l'apprendimento automatico e le armi automatiche. I media ne parlano quasi quotidianamente, ma nel fluire di questioni così diverse si perde a volte il comune denominatore: l'intelligenza artificiale. I-Human porta lo spettatore a interrogarsi su come si è già trasformata l'umanità e dove è diretta.