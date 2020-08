Juventus, esonerato Maurizio Sarri

TORINO (ITALPRESS) - "Juventus Football Club comunica che Maurizio Sarri è stato sollevato dal suo incarico di allenatore della prima squadra. La società desidera ringraziare il tecnico per aver scritto una nuova pagina della storia bianconera con la vittoria del nono Scudetto consecutivo, coronamento di un percorso personale che lo ha portato a scalare tutte le categorie del calcio italiano". Questo il comunicato ufficiale con cui la Juventus ha comunicato l'esonero di Maurizio Sarri. Il tecnico, arrivato la scorsa estate per sostituire Massimiliano Allegri, paga soprattutto l'eliminazione agli ottavi di Champions di League patita ieri contro il Lione. Sarri ha comunque vinto lo scudetto e ha centrato la finale di Coppa Italia persa ai rigori contro una delle sue ex squadre: il Napoli. (ITALPRESS). ari/red 08-Ago-20 14:48