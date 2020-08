Dl Agosto, Sangalli "Bene alcune misure ma una serve risposta più forte"

ROMA (ITALPRESS) - "Bene alcune misure come la proroga degli ammortizzatori sociali e la moratoria sui mutui e prestiti. E bene il ricorso agli sgravi contributivi. Ma la crisi è profonda e serve una risposta più forte per sostenere settori a rischio chiusura del terziario su tre fronti: recuperare con urgenza le iniziative per rilanciare i consumi come i bonus non previsti dal decreto, rafforzare i contributi a fondo perduto ed estendere le moratorie fiscali anche per la riapertura dei termini del saldo del primo acconto delle imposte sui redditi": così il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, commenta il Decreto di agosto approvato dal Consiglio dei ministri. (ITALPRESS). fsc/com 08-Ago-20 11:27