Ricucire l'Italia, la "mission possible" che attende il nostro Paese ferito

“Ricucire l’Italia” è il titolo di copertina del prossimo numero di Economy – numero doppio, agosto-settembre – che andrà in edicola subito dopo Ferragosto ma che, per esigenze industriali connesse al calendario, è stato chiuso ieri in redazione. Ricucire l’Italia, appunto, come si spera possa iniziare a fare il “decreto agosto” in via di approvazione in queste ore a Palazzo Chigi, che introduce una forma di fiscalità di vantaggio per chi assume mano d’opera nel Mezzogiorno, probabilmente un taglio del 30% al carico contributivo.

Secondo il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, "la proposta del ministro Provenzano che andrà nelle prossime ore in Consiglio dei ministri è un risultato importante per il Mezzogiorno e per il resto del Paese. Ridurre il carico contributivo del 30 per cento per tutti i lavoratori", continua l'esponente dell'esecutivo, "notificando a Bruxelles un percorso che parte nell'ultimo trimestre 2020 ma che ha come obiettivo il prossimo decennio, rappresenta una svolta che porterà il Mezzogiorno, e tutte le aree in ritardo di sviluppo del Paese, al centro dell'agenda economica. Questa misura, unita all'impegno del governo di finanziare i livelli essenziali delle prestazioni attraverso le scelte che si faranno con il Recovery fund, contribuirà concretamente alla riduzione delle diseguaglianze e ad attrarre investimenti nelle aree interne, di montagna e in tutto il Sud. Quella del ministro Provenzano - conclude Boccia in una nota - è una proposta di svolta che dovrebbe essere sostenuta da tutti i gruppi parlamentari, senza distinzioni politiche".