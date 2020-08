Coronavirus, boom di nuovi contagi: 552 in 24 ore. Ma decessi ai minimi

Altra brusca impennata dei contagi, che a questo punto iniziano a preoccupare davvero. Nelle ultime 24 ore sono 552 gli infetti da Coronavirus che sono stati identificati. Eppure, a voler essere ottimisti, alcuni segnali incoraggianti ci sono. In primo luogo il numero di morti, "solo" tre nelle ultime 24 ore. Poi il fatto che nonostante l'incremento costante dei contagi, sta salendo soprattutto il complessivo delle persone sottoposte a isolamento domiciliare, mentre gli ospedali sono piuttosto tranquilli.

Elaborati 59.196 nuovi tamponi, portando il totale a 7.158.909. In Lombardia si registrano 69 casi ma nessun decesso (fermi a 16.829), mentre calano di due unità le terapia intensive e i guariti crescono di 152 unità. Più preoccupante il bilancio del Veneto, protagonista di un brusco incremento di 183 contagi. Si registrano dati significativi anche in Emilia-Romagna (54) e Abruzzo (39, concentrate in un focolaio dell’azienda Amadori).

Forte aumento in Veneto di nuovi casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore, con 183 positivi in più, che portano il totale dall'inizio della pandemia a 20.535. Schizzano i soggetti posti in isolamento, che sono 5.212, ben 1.141 in più rispetto a ieri, anche se tra questi ultimi diminuiscono i positivi (68, -36). Il bollettino regionale registra un nuovo decesso (totale 2.078), mentre la situazione clinica resta stabile, con 9 ricoverati nelle terapie intensive, di cui 6 positivi, e 111 (-10) nei reparti non critici, con 31 positivi (-5).