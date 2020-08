Coronavirus, 552 nuovi casi e 3 decessi

ROMA (ITALPRESS) - Sfonda quota 500 il numero dei nuovi positivi nelle ultime 24 ore. Sono infatti 552 i nuovi contagiati secondo il bollettino del Ministero della Salute. Un'impennata rispetto ai 402 di ieri. In calo invece i decessi: se ne registrano 3, portando il totale a 35.190. Gli attualmente positivi sono 12.924, con un incremento di 230 rispetto a ieri. I contagiati all'inizio della pandemia raggiungono quota 249.756. nessuna regione oggi registra 0 contagi. Sono 779 i ricoverati con sintomi, di questi 42 si trovano attualmente nelle terapie intensive. In isolamento domiciliare si trovano in 12.103, mentre sale a 201.642 il numero dei dimessi. Tra le regioni, si registra un'impennata dei casi in Veneto (183), Lombardia (69) ed Emilia Romagna (54). (ITALPRESS). tai/mgg/red 07-Ago-20 17:25