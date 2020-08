Ubi, Micciche' "Integrazione in Intesa sara' pilastro ripresa economica"

MILANO (ITALPRESS) - "E' per me motivo di orgoglio essere stato cooptato oggi nel Cda di UBI, al termine di un percorso che ha visto la Banca entrare a far parte del Gruppo Intesa Sanpaolo. Ringrazio per questo motivo i membri del Cda, ma il mio ringraziamento va innanzitutto a Carlo Messina per aver riposto fiducia in me e nelle mie capacita' e intendo rivolgere lo stesso pensiero ai tanti colleghi che hanno dimostrato il loro sostegno. I mesi che ci attendono, infatti, saranno fondamentali per condividere reciprocamente esperienze e modalita' operative con l'obiettivo di completare l'integrazione tra i due istituti". Cosi' Gaetano Micciche', consigliere delegato e direttore generale di Ubi Banca. "Dovremmo facilitare il dialogo, il confronto e la condivisione tra tutte le strutture di Intesa Sanpaolo e quelle di UBI Banca, avendo sempre come primo pensiero tutte le nostre persone, i nostri clienti e i nostri azionisti. In questi ultimi mesi - aggiunge - abbiamo incontrato imprenditori, autorita' locali e istituzioni presenti sui territori dove e' operativa UBI Banca e questo si ripetera' spesso, da qui in avanti, per portare benefici e promuovere opportunita' da cogliere per tutti gli stakeholders coinvolti". "UBI - sottolinea Micciche' - e' una banca solida, riconosciuta e sostenibile, grazie anche al lavoro svolto dal precedente consigliere selegato, dal management e da tutte le persone di UBI. A tutti i dipendenti di UBI Banca intendo sin da subito assicurare l'impegno di tutto il management di Intesa Sanpaolo, al fine di rafforzare l'identita' gia' comune tra i due istituti, forti anche di valori e culture aziendali simili. Le nuove direzioni regionali a Bergamo, Brescia, Cuneo e Bari, l'assunzione di 2.500 giovani, il centro di eccellenza per il supporto del settore agricolo a Pavia, sono solo alcune delle iniziative gia' in programma a sostegno dei territori nei quali UBI opera. Insieme costruiremo un Gruppo ancora piu' vicino e a sostegno dei territori, insieme saremo ancor piu' la 'banca dei territori', delle famiglie e delle imprese italiane. Sentiamo, infatti, questo impegno in maniera ancora piu' forte e profonda in una fase che, come quella attuale, e' ancora pesantemente condizionata dagli effetti dell'emergenza sanitaria. E per questo motivo - conclude - vogliamo, con tutte le nostre forze, che l'integrazione di UBI Banca in Intesa Sanpaolo dia vita a una realta' che rappresenti il pilastro della ripresa economica". (ITALPRESS). ads/com 06-Ago-20 14:47