Coronavirus, crescono ancora i nuovi casi (402) ma scende il numero di decessi

Sono 402 i nuovi casi censiti di Coronavirus, un dato in aumento rispetto alle precedenti 24 ore quando il cotneggio si era fermato a 384. "Colpa" di alcuni focolai che sono stati segnalati tempestivamente soprattutto in Lombardia. Il sistema di tracciamento funziona, tant'è che il ministro Speranza ha annunciato nuove riaperture. Cala il numero di decessi: nelle ultime 24 ore sono stati sei, per un totale di 35.187 dall'inizio dell'epidemia. I guariti, poi, sono in aumento di 347 unità, per un totale di 201.323. Da inizio pandemia sono 249.204 i contagi accertati.