Innovery, controllata da Wise Equity, acquista il 100% di Obiectivo

Innovery, azienda controllata da Wise Equity, leader nel settore ICT e specializzata nel comparto della cyber security, annuncia l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Obiectivo, società italiana specializzata nella consulenza in ambito strategico, governance e compliance dell’information e cyber security per grandi imprese e di servizi per la pubblica amministrazione.

La direzione di Obiectivo continuerà ad essere in capo al management attuale,Pamela Pace resterà Direttore Generale della società che, con l’affiancamento di Innovery, potrà accelerare e ampliare il piano di sviluppo nazionale ed internazionale già intrapreso negli scorsi anni.

Con questa operazione Innovery va a rafforzare la sua presenza nel mercato Ict consolidando il suo posizionamento internazionale nell’ambito della gestione della cyber security.

Nello specifico, grazie alle competenze manageriali apportate da Obiectivo, il gruppo Innovery potrà offrire al top management dei propri clienti servizi di consulenza strategica per l’assessment, la governance e la definizione di modelli di resilienza personalizzati connessi all’information security che ad oggi rappresentano un dominio quasi esclusivo delle BigFour dei servizi professionali.

Obiectivo, da parte sua, potrà avvalersi delle capacità di implementazione e declinazione di soluzioni tecnologiche di Innovery, consentendo al Gruppo di posizionarsi quale player di riferimento all’interno di un segmento di mercato molto competitivo grazie ad un approccio innovativo centrato sul cliente.

Paolo Gambarini, Partner Fondatore di Wise Equity, che ha seguito l’operazione con Marco Mancuso, Investment Manager, ha dichiarato: "Il Gruppo Innovery sta velocemente consolidando la propria presenza nel mercato di riferimento, concludendo, anche in questo periodo complicato per l'economia globale, una serie di acquisizioni strategiche, che gli permetteranno di implementare il proprio percorso di sviluppo internazionale.”

Gianvittorio Abate, CEO di Innovery, ha dichiarato: "Fortunatamente la pandemia ha avuto un impatto minimo sul nostro business, e in un momento in cui è aumentata la sensibilizzazione delle imprese verso i temi security e ICT, Innovery ha proseguito il suo percorso di consolidamento ed espansione nel proprio mercato con l'acquisizione di Obiectivo. Attraverso questa acquisizione il Gruppo, integrando i rispettivi know-how, potenzia la sua capacità di diventare un efficace abilitatore ed acceleratore del processo di digital transformation dei propri clienti, fornendo un’offerta ancora più articolata e competitiva.”

Pamela Pace, Direttore Generale di Obiectivo, ha dichiarato: "Siamo molto felici di questa integrazione che consentirà ad entrambe le aziende una proficua collaborazione grazie alle sinergie sviluppate, accrescendo, non solo i volumi, ma anche il posizionamento nei più alti segmenti di mercato."