Coronavirus, raddoppiano i nuovi contagi in un giorno. Crescono anche i decessi

Crescono in maniera estremamente preoccupante i contagi da Coronavirus. In 24 ore sono raddoppiati, passando da 190 a 384 in sole 24 ore. Anche i morti sono raddoppiati, da 5 a 10 in un giorno. Resta stabile (41) il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva. Il totale dei morti dall'inizio dell'emergenza è di 35.181. L'unica regione in cui non sono stati registrati nuovi casi è la Valle d'Aosta. Aumentato anche il numero dei tamponi, pari a 56.451.