Conte "Ora ripartiamo, sulla scuola garantisco io"

ROMA (ITALPRESS) - Serve "non pensare a nuove restrizioni e sostenere una effettiva ripartenza". Lo dice il premier Giuseppe Conte in un colloquio con il Corriere della sera. La scuola? "E' il mio impegno con i giovani, le famiglie, il Paese. Il mio impegno con insegnanti e personale. La scuola riparte, non ci sono dubbi". "Sono sempre stato rigoroso, ma non mi pento di nulla - spiega Conte -. Quando abbiamo deciso di chiudere dicevano che dovevamo tenere aperto. Quando volevamo cominciare ad aprire, ci chiedevano di essere rigidi. Mi sono sempre confrontato con ministri e scienziati e ora ho la percezione che se concederemo qualche apertura faremo bene". "Le navi da crociera - prosegue Conte - devono ricominciare a viaggiare perche' il turismo e' un pezzo fondamentale della nostra economia". Fiere e convegni? "Dobbiamo farli organizzare, perche' soltanto in questo modo tutte le attivita' possono riprendere". Le mascherine, le distanze, "sono fondamentali, ma non devono essere percepite come una limitazione". "Sulle discoteche - prosegue - sono molto prudente,sinceramente non mi sembra ancora opportuno concedere il permesso, troppo pericoloso". (ITALPRESS). mgg/red 05-Ago-20 09:38