La mobilità green alla prova dell'equity crowdfunding

Il settore della mobilità negli ultimi anni sta mutando radicalmente, con un’attenzione sempre maggiore nei confronti di abitudini e soluzioni che rispettino l’ambiente. Si stima che le auto elettriche arriveranno a rappresentare un terzo del mercato mondiale dell'auto entro il 2025 e raggiungeranno il 51% entro il 2030, quando supereranno quelle di veicoli alimentati da motori a combustione interna. Il Covid-19 ha accelerato il processo di trasformazione già in corso, spingendo gli utenti a orientarsi sempre più verso soluzioni alternative ai mezzi di trasporto pubblici, ora costretti a viaggiare a capienza ridotta e considerati luoghi a maggior rischio di contagio. Bici e monopattini sono visti come mezzi green, che favoriscono l’attività fisica e permettono di evitare sia il contatto ravvicinato con altre decine di persone, sia il traffico legato all’aumento di auto in circolazione. A fronte di un drammatico crollo del mercato dell’auto in seguito all’epidemia e alla crisi economica, le automobili a motore ibrido hanno registrato a maggio 2020 un +18%, mentre le auto 100% elettriche segnano un significativo +55% su base annua.

Molte sono le realtà che, in questo contesto, propongo soluzioni per favorire il passaggio verso una mobilità più sostenibile o rispondere a nuove esigenze nate dall’emergere dei nuovi mezzi di trasporto, fra queste anche RiDE ed E-GAP, che da pochi giorni hanno avviato due campagne di equity crowdfunding sulla piattaforma 200crowd.com, di Two Hundred, con l’obiettivo di raccogliere rispettivamente 150 mila euro e 300 mila euro.

Matteo Masserdotti, CEO e Co-Founder di Two Hundred, ha dichiarato: “La mobilità sostenibile e green rappresenta il futuro, gli utenti si stanno rendendo conto che i vecchi modelli di trasporto basati su un’auto di proprietà altamente inquinante rappresentano un problema per il pianeta. Siamo felici che ci siano sempre più realtà che propongono soluzioni innovative in questo ambito e che due di loro, già con capitali significativi raccolti e piani di crescita interessanti, abbiano scelto la nostra piattaforma per le loro campagne. È un segno sia della maturità del settore, sia delle opportunità offerte dal crowdfunding, che è ormai uno strumento non solo per raccogliere fondi, ma anche per ottenere visibilità e validazione”.

RiDE: un monopattino elettrico a ruota grande sicuro e Made in Italy

A livello mondiale si stima che il mercato potenziale dei monopattini elettrici sia di 30 miliardi di dollari[3]. RiDE è il primo brand di mobilità elettrica smart che integra l’e-commerce e lo sharing utilizzando prodotti esclusivi, sicuri e Made in Italy. Dopo aver lanciato nel 2019 la prima bici ibrida con batteria portatile in sharing, oggi l’azienda è pronta a lanciare il primo monopattino elettrico a ruota grande con batteria portatile, sicuro e 100% Made in Italy in vendita sullo store online.

E-GAP: ricarica veloce, mobile e on-demand per auto elettriche

Gli utilizzatori di auto elettriche sono costretti a confrontarsi con la difficoltà di trovare postazioni di ricarica per le batterie dei propri veicoli e, in particolare, postazioni che consentano una ricarica veloce. E-GAP nasce per rispondere a questa criticità: è infatti il primo operatore di ricarica mobile e on-demand per auto elettriche in Europa. Attraverso l'APP di E-GAP l'utente richiede la ricarica dove vuole e quando vuole e il van di E-GAP raggiunge la sua auto per effettuare la ricarica.