Sia entra nella European Digital Payments Industry Alliance

La European Digital Payments Industry Alliance (EDPIA) annuncia che SIA, società hi-tech europea leader nei servizi e nelle infrastrutture di pagamento controllata da CDP Equity, è entrata a far parte dell’Associazione, unendosi ai membri fondatori Ingenico Group, Nets, Nexi e Wordline per sostenere la crescita dei pagamenti digitali in Europa.

Gilles Grapinet, Presidente di EDPIA, dando il benvenuto a SIA nell'Associazione, ha dichiarato: "Anche a nome di tutti gli altri aderenti, accolgo con grande piacere la scelta di SIA, uno dei principali attori europei dei pagamenti digitali, di entrare in EDPIA. È un primo importante sviluppo della nostra iniziativa congiunta lanciata lo scorso maggio che dimostra l’attrattività dell’Associazione e la sua ambizione di unire tutti i player indipendenti europei del settore per contribuire in modo decisivo e costruttivo al dibattito normativo in corso e promuovere attivamente i pagamenti digitali nel nostro continente”.

Nicola Cordone, Amministratore Delegato di SIA, ha commentato: "Siamo particolarmente orgogliosi di aderire ad EDPIA e di contribuire ulteriormente ad accelerare lo sviluppo dei pagamenti digitali in Europa. Sosteniamo questa iniziativa facendo leva sul know-how, sulle competenze e sulle persone di SIA nel guidare l'innovazione dei servizi di pagamento elettronici paneuropei a livelli di eccellenza mondiale. Da oltre 40 anni mettiamo con orgoglio cittadini, imprese, istituzioni finanziarie, banche centrali e pubblica amministrazione al centro della rivoluzione dei pagamenti digitali".