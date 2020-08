Shopify vola in Borsa, forse è il rivale che Amazon merita

La piattaforma canadese di e-commerce Shopify ha registrato un secondo trimestre migliore del previsto e ha spinto le sue azioni del 10%. Tutti, da Kylie Cosmetics a Allbirds, usano il software di Shopify per alimentare i loro negozi online, e la selezione è cresciuta solo quando la pandemia ha costretto i negozi fisici a chiudere e gli acquirenti a dirigersi online. Questo ha fatto sì che il valore totale degli articoli venduti sulla piattaforma Shopify abbia raggiunto i 30 miliardi di dollari lo scorso trimestre - una crescita del 119% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, e più di quanto venduto su eBay nello stesso periodo. Complessivamente, ha aiutato Shopify ad aumentare i ricavi del 97% in più del previsto, e ha prodotto un profitto trimestrale quando gli analisti si aspettavano una leggera perdita.

Una società di e-commerce che sta beneficiando del blocco indotto dalla pandemia non sarà una sorpresa per la maggior parte degli investitori: gli analisti lo prevedono da marzo, e le azioni di Shopify sono più che raddoppiate negli ultimi sei mesi. Ma l'ascesa di mercoledì ha catapultato la piattaforma al titolo di società pubblica più preziosa del Canada. Potrebbe aver dovuto il rialzo al porto dell'ottimismo degli investitori per il futuro: il numero di nuovi negozi creati su Shopify è aumentato del 71% nell'ultimo trimestre rispetto al primo, il che è di buon auspicio per il suo slancio dei guadagni quando inizieranno a vendere sul serio.

Recentemente, Amazon è stata la scelta giusta per i marchi che cercano di aumentare la loro presenza nel commercio elettronico. Ma tra l'aumento delle tariffe e il presunto utilizzo da parte del gigante di internet di dati di venditori terzi per competere con loro, il mercato è maturo per un'alternativa - e Shopify sembra più che felice di riempire quella nicchia. Ha persino collaborato con fintech Afferma di dare agli acquirenti un modo per acquistare tramite piani di pagamento piuttosto che con la carta di credito.