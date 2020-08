Sap, un buon affare quotando la controllata che fa sondaggi

Sap, la più grande azienda tecnologica europea, si sentiva molto tesa dopo aver annunciato i piani per un'offerta pubblica iniziale (IPO) per il produttore di software per sondaggi Qualtrics. Sap ha acquistato l'azienda statunitense Qualtrics per 8 miliardi di dollari nel 2018, nel tentativo di rafforzare la sua attività di relazioni con i clienti cloud e di competere meglio con il gigante della gestione delle relazioni con i clienti, Salesforce.com. Ma all'epoca gli investitori erano preoccupati che Sap avesse pagato più del dovuto per convincere Qualtrics ad abbandonare l'Ipo da 5 miliardi di dollari che stava pianificando. Vendendo il 10-15% della società agli investitori pubblici, Sap sarà invece ora in grado di recuperare una parte del denaro speso e, mantenendo il resto, avrà ancora il controllo delle operazioni quotidiane.

Una Qualtrics Ipo potrebbe giustificare il prezzo pagato da Sap l'anno scorso se altri investitori sono disposti ad acquistare le sue azioni a quel prezzo o a un prezzo superiore. La mossa aiuterà Sap anche in un paio di altri modi: rafforzerà il business del gigante tedesco basato sul cloud, e darà agli investitori un'idea più chiara di quanto vale Qualtrics da sola (gli investitori devono lavorare su calcoli più complessi quando Qualtrics è interamente di proprietà di Sap). E se poi gli investitori vorranno acquistare, l'aumento del prezzo delle azioni di Qualtrics contribuirà ad aumentare anche la valutazione dell'azionista di maggioranza Sap.

Anche SAP ha aggiornato gli investitori sugli utili del secondo trimestre di lunedì. La società ha fatto esattamente come aveva suggerito all'inizio di questo mese, ma quest'anno ha aggiunto una previsione per il "free cash flow" più alta di quanto promesso in precedenza. Sono soldi che Sap può utilizzare per pagare i dividendi agli investitori e riacquistare azioni, incrementando ulteriormente i loro rendimenti - e questo potrebbe essere il motivo per cui le sue azioni sono aumentate del 3%.