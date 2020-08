La popolazione di tigri dell'India è quasi raddoppiata in 12 anni

Il Madhya Pradesh ha il numero massimo di tigri, seguito dal Karnataka.

L'anno scorso il primo ministro Narendra Modi ha pubblicato un rapporto di stima delle tigri secondo il quale l'India ha registrato nel 2019 2.967 tigri, più del doppio rispetto alle 1.411 del 2006. Attualmente, la popolazione di tigri all'interno delle riserve è di 1.923 (65% della popolazione totale di tigri dell'India), ha detto il rapporto.

L'India ospita l'8% della biodiversità del mondo, compreso il 70% della popolazione mondiale di tigri, ha detto il ministro dell'Unione Prakash Javadekar, mentre rilasciava un rapporto sullo stato delle tigri in India, in vista della Giornata Mondiale delle Tigri.

Nel 1973, c'erano solo nove riserve di tigri che ora sono aumentate a 50". È importante sapere che nessuna di queste riserve è di scarsa qualità". O sono buone o sono le migliori", ha detto il ministro dell'Unione Prakash Javadekar.

Ha aggiunto: "Nonostante il limite del 2,5% della terra globale, del 4% delle piogge e del 16% della popolazione umana, l'India ospita l'8% della biodiversità mondiale, che comprende il 70% della popolazione mondiale di tigri".

Attualmente, la popolazione di tigri all'interno delle riserve è di 1.923 (65% della popolazione totale di tigri dell'India), ha detto il rapporto.

Il rapporto "Status of Tigers, Co-predators and Prey in India report for 2018" ha mostrato che delle 50 riserve di tigri presenti nel Paese, tre riserve - la riserva Dampa di Mizoram, la riserva Buxa del Bengala occidentale e la riserva Palamau di Jharkhand - non hanno più tigri.

Secondo la stima della popolazione di tigri nelle riserve per il 2018-19, Corbett ha 231 tigri, seguita dalle riserve di Nagarhole e Bandipore nel Karnataka con 127 e 126 tigri rispettivamente, ha riportato il CTP.

Secondo Javadekar, l'India è pronta ad assumere un ruolo di leadership e a lavorare con tutti i paesi dell'allevamento delle tigri per la gestione delle riserve e la conservazione del grande felino.

Attualmente ci sono 13 paesi dell'allevamento delle tigri - India, Bangladesh, Bhutan, Cambogia, Cina, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Nepal, Russia, Thailandia e Vietnam.

Secondo il rapporto, nella distribuzione statale delle tigri, il Madhya Pradesh è stato trovato con un massimo di tigri a 526, seguito dal Karnataka a 524 e 442 a Uttarakhand.

L’anno scorso il primo ministro Narendra Modi aveva pubblicato il rapporto quadriennale del censimento delle tigri, secondo il quale la popolazione di tigri nel Paese era passata da 1.400 nel 2014 a 2.967 nel 2019.