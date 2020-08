Il sussidio di disoccupazione non imprigrisce i disoccupati (negli Usa)

Un rapporto degli economisti dell'Università di Yale non ha trovato alcuna prova che i 600 dollari settimanali di indennità di disoccupazione autorizzati dal Congresso a marzo in risposta all'epidemia di Covid-19 abbiano ridotto l'occupazione negli Stati Uniti.

I risultati suggeriscono che, nel complesso, i benefici ampliati "non hanno incoraggiato i licenziamenti durante l'inizio della pandemia né hanno dissuaso le persone dal tornare al lavoro una volta che le aziende hanno iniziato a riaprire".

"I lavoratori che si trovano ad affrontare una maggiore espansione delle indennità di disoccupazione sono tornati ai loro precedenti lavori nel corso del tempo a tassi simili a quelli degli altri", hanno detto gli economisti. Non troviamo alcuna prova che i sussidi più generosi disincentivino il lavoro sia all'inizio dell'espansione, sia quando le aziende cercano di tornare al lavoro nel tempo". Nella ricerca futura, sarà importante valutare se gli stessi risultati saranno validi anche quando gli Stati si muoveranno per la riapertura".

I 600 dollari a settimana di indennità di disoccupazione che milioni di americani hanno ricevuto nell'ambito del Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act scadono alla fine di luglio. Questo perché i membri dell'amministrazione Trump sono stati critici nei confronti di questi benefici per gli americani disoccupati, dicendo che scoraggiano le persone dal tornare al lavoro.