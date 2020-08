Il delivery bagna il naso a McDonald's grazie al lock-down

McDonald's ha avuto un brutto secondo trimestre: è proprio crisi nera, allora! Le "vendite dello stesso negozio" di McDonald's - che includono solo ristoranti aperti da almeno tredici mesi - sono state inferiori del 24% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Le cose sono migliorate con l'avanzare del trimestre e con la riapertura di un maggior numero di negozi - a sua volta aiutando l'azienda a riportare ricavi più alti del previsto - ma i soldi extra che l’azienda ha dovuto spendere per sostenere la sua rete di ristoranti hanno fatto sì che il profitto dell'azienda non sia stato all'altezza delle previsioni.

Non sorprende che i diffusi blocchi abbiano spinto la domanda di fast food e di servizi di consegna rapida online nel secondo trimestre. Delivery Hero, ad esempio, ha registrato oltre 100 milioni di ordini solo nel mese di giugno. Ma i risultati molto diversi delle due aziende sono in parte dovuti ai loro modelli di business: McDonald's è alla ricerca di una quota maggiore di "costi fissi" rispetto a Delivery Hero. In altre parole, i costi di Delivery Hero aumentano e diminuiscono in gran parte a seconda della quantità di affari che sta facendo, ma McDonald's deve comunque pagare cose come l'affitto a prescindere - nonostante possieda solo il 7% dei suoi ristoranti direttamente. Questo lascia McDonald's con un ostacolo molto più alto da superare prima che raggiunga lo stesso tipo di profitti.

Delivery Hero ha alzato le previsioni per il resto dell'anno anche martedì, ma le sue azioni sono probabilmente aumentate "solo" del 3% perché gli investitori si aspettavano buone notizie dopo l'annuncio dei risultati preliminari all'inizio di luglio. McDonald's non ha mai dato una sbirciatina agli investitori, e questo potrebbe essere il motivo per cui le sue azioni sono scese del 2%.