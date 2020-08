"Con green new deal nuove politiche industriali per cambiare modello produttivo"

“Il Green New Deal non riguarda solo il Piano Nazionale Energia e Clima: è anche un programma sociale e un programma di trasformazione culturale, oltre che industriale, del nostro paese. Perché abbia successo, occorre continuare a investire e accelerare sui suoi pilastri fondamentali: transizione energetica, decarbonizzazione e sostegno alle energie rinnovabili”. Così la Sottosegretaria al Ministero dello Sviluppo Economico Alessandra Todde (M5S), nel corso del suo intervento al Digital Debate organizzato da Consenso Europa – business unit del Gruppo Hdrà dedicata a Public Affairs e Comunicazione Strategica – su 'Le politiche del Green New Deal per il rilancio del sistema produttivo'.

Introdotto e coordinato dal giornalista di La7 e conduttore di Coffee Break Andrea Pancani, all’evento hanno preso parte rappresentanti di associazioni datoriali, imprenditoriali e sindacali, per un confronto diretto con le Istituzioni sui temi del rilancio della produttività e delle politiche ambientali nel quadro della crisi economica innescata dalla pandemia Covid–19.

“Puntiamo ad accelerare le procedure di autorizzazione, che sono un problema non soltanto legato alla cantieristica ma anche alle opere strategiche e infrastrutturali, soprattutto in ambito energetico”, ha continuato Todde. “E serve inoltre una profonda trasformazione anche in termini di filiere e di modalità produttive, trasformazione per la quale è necessario investire in innovazione, non soltanto tecnologica ma anche di processo, in formazione ed informazione, e in infrastrutture che rendano i territori competitivi.”

“Non è solo un problema di risorse. I fondi ci sono, occorre spenderli correttamente, e investirli in politiche industriali che puntino a cambiare il modello produttivo del nostro paese”.

Numerosi gli interventi dei partecipanti, che hanno valutato come fondamentali le occasioni di dialogo diretto con le istituzioni, e positiva la disponibilità dei rappresentati del governo a fare proprie le istanze e i bisogni espressi dal sistema produttivo in questa fase di emergenza.