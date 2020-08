Aifi: accolte le richieste della garanzia Sace sul private debt

La stampa finanziaria ha riportato con tutti i dettagli nei giorni scorsi la notizia dell’apertura della garanzia Sace alle operazioni di private debt. Grazie all'articolo 1 comma 14-bis, introdotto in sede di conversione in legge del DL Liquidità, viene legittimata anche la concessione di garanzie Sace sui prestiti obbligazionari, accogliendo la richiesta che Aifi aveva da tempo espresso al Governo e Ministeri competenti. In queste settimane sono in corso le interlocuzioni Aifi – Sace per rendere la garanzia operativa e consentire agli operatori di private debt di supportare le proprie target all’ammissione a garanzia.