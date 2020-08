Genoa salvo e Lecce in B, pari Bologna-Toro, Udinese vince a Sassuolo

PALERMO (ITALPRESS) - Il Genoa ottiene la salvezza, il Lecce retrocede in serie B. Questo l'esito dell'ultima giornata di campionato, attesa per quest'ultimo verdetto. I rossoblu' di Davide Nicola battono al Ferraris il Verona 3-0 mentre i salentini cedono in casa 4-3 al Parma. Il Lecce va ad aggiungersi a Brescia e Spal gia' retrocesse nei turni scorsi. Dura solo un anno la permanenza nella massima serie per la squadra di Liverani. Una doppietta di Sanabria in appena 25' mette sui binari migliori la serata dei liguri, con il Verona degli ex Juric e Veloso che non ha gli stessi stimoli degli avversari. Romero (espulso nella ripresa, come Juric e poi anche Cassata e Amrabat) mette in cantina il risultato segnando il 3-0 in chiusura di tempo. Dall'altra parte, parte malissimo il Lecce che in 24' si trova sotto di due reti contro il Parma grazie ad un'autorete sfortunata di Lucioni e alla rete di Caprari. I giallorossi non ci stanno e riescono a impattare prima del riposo con Barak e Meccariello. Nella ripresa, ancora due gol del Parma con Cornelius e Inglese, quindi il 3-4 firmato Lapadula. Nelle altre gare che hanno chiuso la stagione, vittoria esterna dell'Udinese in casa del Sassuolo con rete di Okaka e pari tra Bologna e Torino: Zaza ha risposto nella ripresa alla rete di Svanberg. (ITALPRESS). gm/red 02-Ago-20 22:47