Scuola, via libera a documento indirizzo per ripresa fascia 0-6 anni

ROMA (ITALPRESS) - Via libera in Conferenza Unificata al Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attivita' in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia per la fascia 0-6. "Si tratta di un altro tassello importante in vista della ripresa di settembre - commenta la ministra Lucia Azzolina -. Stiamo lavorando ogni giorno, senza sosta, per riportare tutti a scuola, dai piu' piccoli ai piu' grandi". Il Documento e' il risultato del lavoro coordinato dal ministero dell'Istruzione con gli altri ministeri competenti, le Regioni e l'Anci e tiene conto di quanto emerso dal confronto con due tavoli di ascolto con scuole paritarie, gestori, associazioni e sindacati. Il testo fornisce indicazioni organizzative specifiche per la fascia 0-6 affinche' si possa garantire la ripresa e lo svolgimento in sicurezza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia in presenza, assicurando sia i consueti tempi di erogazione, sia l'accesso allo stesso numero di bambini accolto secondo le normali capienze. Particolare attenzione viene data al benessere delle bambine e dei bambini: ci saranno gruppi/sezioni stabili organizzati in modo da essere identificabili, con l'individuazione per ciascun gruppo del personale educatore, docente e collaboratore. L'organizzazione degli spazi prevede aree strutturate, nel rispetto delle esigenze della fascia di eta'. In particolare, dovra' essere valorizzato l'uso degli spazi esterni e di tutti gli spazi disponibili che potranno essere "riconvertiti" per accogliere stabilmente gruppi di relazione e gioco. Si prevedono anche momenti di formazione/informazione specifica del personale. Ad accompagnare i bambini potra' essere un solo genitore, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l'uso della mascherina durante tutta la permanenza all'interno della struttura. Per quanto riguarda l'accesso dei piu' piccoli alle strutture educative, non sara' necessaria la rilevazione della temperatura corporea all'ingresso, ma bambini e personale non dovranno avere sintomatologia respiratoria o temperatura corporea oltre i 37.5°C. Resta confermato che per i bambini di eta' inferiore a 6 anni non e' previsto l'obbligo di indossare la mascherina. Tutto il personale e' tenuto all'utilizzo corretto di dispositivi di protezione individuali. (ITALPRESS). ads/com 31-Lug-20 20:12