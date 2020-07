Il Four Season riapre alle Maldive: e lancia l'offerta Blue Skies Ahead

In occasione della riapertura della destinazione, Four Seasons Maldives disegna l’offerta Blue Skies Ahead, una promozione valida per prenotazioni entro il 30 settembre 2020 e partenze fino al 16 dicembre 2020. Si tratta di una politica di prezzi e di altri benefit particolarmente "aggressiva", fatta per invogliare i turisti a ritornare tra gli atolli dell'Oceano Indiano. Tra le offerte: sconto del 15% per soggiorni di almeno 4 notti; trattamento di prima colazione incluso (valido per 2 persone); cena per due all’aperto; trattamento di coppia della durata di 60 minuti; esperienza a scelta tra: Manta-on-Call, safari di snorkeling o crociera per l’avvistamento dei delfini (valida per 2 persone). Promozione aggiuntiva del 20% per la seconda camera per i bambini e cancellazione gratuita fino a 72 ore prima del viaggio.

Le strutture del Four Season

Four Seasons Maldives, da sempre pioniere di un approccio sensibile e sostenibile con il prezioso ecosistema ospitante, è tra i protagonisti di questa rinascita.

Four Seasons Resort at Landaa Giraavaru non ha mai chiuso ed è stato casa di quanti hanno preferito rifugiarsi in questa oasi Covid-free, dove il distanziamento è qualità naturale e la tranquillità è data da protocolli all’avanguardia.

Four Seasons Resort at Kuda Huraa è anch’esso splendida bolla mai toccata dal virus. Qui si è deciso di terminare alcune ristrutturazioni e si riapre quindi con la novità di ambienti rinfrescati: dalle ville, al ristorante Reef Club, fino alla privatissima Island Spa.

Four Seasons Explorer, il "Resort galleggiante" al momento disponibile per soli charter privati. Lo yacht è ancora oggi il più veloce e raffinato dell’intero arcipelago. Ospita fino a 22 ospiti e vanta al suo interno il proprio Centro PADI a cinque stelle e la spa di bordo.

Se una crociera privata non dovesse bastare, si può scegliere Four Seasons Private Island Voavah, dove la vita si apre a nuove emozioni. L’isola privata vanta sette camere da letto, il proprio centro immersione, la Spa e uno yacht di 19 metri a disposizione: il rifugio definitivo per riunire tutta la famiglia o partire con gli amici di sempre senza preoccupazioni.

“Mai come oggi risulta evidente l’importanza di lavorare insieme per proteggere non solo noi stessi e la nostra comunità, ma soprattutto la natura nel suo insieme” commenta Armando Kraenzlin, Vice President Regional di Four Seasons Resorts Maldives. “Con 20 anni di esperienza nella conservazione di questo ecosistema unico al mondo, siamo felici di tornare ad accogliere i nostri amici ospiti nel pieno rispetto del benessere di noi tutti e dell’ambiente”.