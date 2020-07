Coronavirus, boom di nuovi contagi a causa di un focolaio in Veneto

Sono 386 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore. Ieri l'aumento era stato di 289 unità. Secondo i dati diffusi dal ministero della Salute, 3 i decessi: mai così pochi da febbraio. Cresce il numero delle persone terapia intensiva, con 9 pazienti in più nelle ultime 24 ore. Un dato che porta il totale dei ricoverati in rianimazione a 47. Aumentano anche i ricoverati con sintomi che passano dai 731 di ieri ai 748 di oggi (17). Sono 386 in meno i positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore, così i malati scendono a 12.230. Sono 765 i guariti dal coronavirus nelle ultime 24 ore, che portano il totale delle persone che hanno superato il virus a 199.796. Lo riporta Adnkronos.