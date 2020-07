Vincono Lazio e Milan, Genoa ko si gioca la salvezza con il Lecce

PALERMO (ITALPRESS) - La Lazio batte il Brescia e rimane in piena lotta con Atalanta e Inter, che si sfideranno nell'ultimo match, per il secondo posto. Una rete di Correa nel primo tempo lancia la squadra di Inzaghi, nella ripresa Immobile arrotonda arrivando a quota 35 gol stagionali a una giornata dalla fine del campionato. Il Milan continua nel suo buon momento e grazie ad Ibrahimovic e Calhanoglu espugna il Ferraris. La squadra di Pioli si e' imposta 4-1 sulla Samp grazie alla doppietta dello svedese e alla rete del turco. I blucerchiati hanno sbagliato un penalty, ma hanno segnato il gol della bandiera con Askildsen prima del gol finale di Leao. Prosegue la lotta tra Verona e Sassuolo per l'ottavo posto: vittorie casalinghe per entrambe. Il Verona infligge un'ulteriore sconfitta alla Spal grazie alla doppietta di Di Carmine e alla rete di Faraoni a inizio ripresa. La squadra di De Zerbi batte il Genoa (espulso Nicola) con una goleada (5-0), grazie alle reti di Traore e all'eurogol di Berardi nel primo tempo, quindi doppietta di Caputo (21 gol) e gol del giovane Raspadori nella ripresa. E il Genoa deve guardarsi dall'assalto del Lecce in chiave salvezza. I salentini vanno sotto ma ribaltano l'Udinese alla Dacia Arena: Samir porta in vantaggio i bianconeri, Mancosu pareggia su rigore, ma nella ripresa arriva il gol vittoria di Lapadula che permette alla squadra di Liverani di andare a -1 dai rossoblu' e provare a giocarsi tutto negli ultimi 90': il programma prevede Genoa-Verona e Lecce-Parma. (ITALPRESS). gm/red 29-Lug-20 21:37