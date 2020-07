Prodotti del tabacco riscaldato, OMS: "Non sono innocui"

ROMA (ITALPRESS) - L'Organizzazione mondiale della sanita' si pronuncia sui prodotti del tabacco riscaldato, inquadrandoli ufficialmente come "prodotti del tabacco sui quali si applica pienamente la Convenzione quadro dell'Oms sui prodotti del tabacco riscaldato" e ricordando agli Stati membri la loro adesione ed i loro obblighi relativi alla Convenzione quadro dell'OMS per il controllo del tabacco (FCTC). La nota arriva direttamente dall'Oms, che - in conseguenza al suo stesso pronunciamento - richiama i Paesi "a proibire tutte le forme di pubblicita', promozione e sponsorizzazione del tabacco che promuovono un prodotto del tabacco con qualsiasi mezzo che sia falso, fuorviante o ingannevole o che possa creare un'impressione erronea sulle sue caratteristiche, effetti sulla salute, pericoli o emissioni". L'OMS ribadisce che la riduzione dell'esposizione a sostanze chimiche nocive nei prodotti del tabacco riscaldato (HTP) non li rende innocui, ne' si traduce in una riduzione del rischio per la salute umana. Infatti, alcune tossine sono presenti a livelli piu' elevati negli aerosol HTP rispetto al fumo di sigaretta convenzionale, e ci sono alcune tossine aggiuntive presenti negli aerosol HTP che non sono presenti nel fumo di sigaretta convenzionale. "Le implicazioni per la salute dell'esposizione a queste sostanze - conclude l'Oms - sono ad oggi sconosciute". (ITALPRESS). abr/com 29-Lug-20 13:44