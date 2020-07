A Milano il traffico extra è gratuito fino a fine anno

Dal proprio osservatorio privilegiato MIX, il principale punto di interscambio di reti IP in Italia, ha potuto constatare come il cambiamento nei comportamenti determinato dall’emergenza COVID-19 si sia tradotto in un aumento della domanda di efficienza e connettività che ancora perdura. Smart working e video call, distant learning, binge watching e remote gaming sono solo alcune delle nuove abitudini ad alto consumo di banda entrate improvvisamente nella quotidianità di molti italiani e destinate a restarci.

Consapevole di questa situazione, MIX proroga l’azione solidale promossa nel periodo di emergenza: le maggiori necessità di traffico, su risorse esistenti, degli operatori collegati al MIX saranno rese disponibili a titolo gratuito fino alla fine dell’anno in corso.

Con questa operazione, MIX intende supportare tutti gli operatori che hanno investito a livello strutturale nel sovradimensionare la loro rete rispetto alle esigenze standard. La maggior parte di essi sono operatori di piccole e medie dimensioni che partecipano con capillarità, nella geografia delle reti Internet italiane, a soddisfare la richiesta crescente di servizi digitali del Paese, consentendo a milioni di persone di vivere una nuova normalità, sempre più smart.

A proposito di MIX

MIX, situata nel campus Caldera a Milano, è il principale punto di interscambio (IXP) di reti Internet italiano e tra i primi in Europa in termini di traffico veicolato. Offre servizi di interconnessione a operatori internet italiani e stranieri, tramite piattaforme di switching ad alte prestazioni e all'interno di infrastrutture di sala dati proprie, a massima sicurezza fisica e logica, garantendo un servizio di alta qualità, scalabilità e robustezza. È uno dei pochi IX Europei dotati di proprio datacenter, con picchi di traffico giornaliero di oltre 1 Tbps.



MIX è il primo IXP italiano a superare i severi controlli previsti dalla certificazione ISO27001:2013, standard che copre tutti gli aspetti di sicurezza degli impianti e dei processi informatici. Ha conseguito, inoltre, la certificazione OIX-A di Open-IX (rilasciata a soli 5 IXP nel mondo), conferma del livello di eccellenza in termini di sicurezza e affidabilità dei servizi del principale IXP italiano.



MIX è tra i soci fondatori di Open Hub Med, il primo hub neutrale in Italia per l’interconnessione delle reti del Bacino del Mediterraneo verso il Nord Europa.