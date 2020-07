Altri 5 morti per coronavirus in Italia. Le vittime, dall'inizio dell'emergenza, sono 35.112. Lo rende noto il ministero della Salute. I nuovi casi registrati sono 170 , un numero inferiore a quello dei giorni precedenti. In totale i contagiati dall'inizio dell'emergenza sono 246.286. I guariti nelle ultime 24 ore sono 147 e portano il totale a 198.593. Lo riporta Adnkronos.