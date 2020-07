Tra Cina e Stati Uniti soffiano i venti di una nuova guerra fredda

A poco più di 30 anni dalla caduta del Muro di Berlino e della conseguente fine della Guerra Fredda tra Usa e Urss, tornano ad aleggiare pesanti spettri di un contrapposizione dei due blocchi. Molto è cambiato da allora, ma oggi la corsa agli armamenti e al raggiungimento dello spazio è stata soppiantata dalla ricerca spasmodica delle tecnologie più veloci ed efficaci. Non è un caso che uno degli eventi che ha maggiormente innalzato la tensione tra Pechino e Washington sia stata la strenua opposizione di Trump a qualsiasi coinvolgimento cinese, e di Huawei in particolare, nella partita sul 5G.

Negli ultimi giorni, invece, si è registrata una tensione più palpabile con la "battaglia delle ambasciate". Prima l'amministrazione Trump ha deciso di chiudere l'ambasciata cinese a Houston, poi il segretario di Stato, Mike Pompeo, ha definito il regime cinese una "tirannia" e auspicando che il mondo liberi trionfi su di essa. Ora è la volta della doppia risposta di Pechino, che, in primo luogo, ha ordinato la chiusura del consolato americano a Chengdu, nel sudovest della Cina. Lo ha reso noto il ministero degli Esteri del gigante asiatico dopo la misura analoga decisa da Washington per il consolato cinese a Houston, in Texas.

Il ministero degli Esteri, riporta l'agenzia ufficiale Xinhua, "ha informato l'ambasciata americana in Cina della decisione di revocare il consenso per l'istituzione e il funzionamento del consolato generale americano a Chengdu" chiedendo la "cessazione di tutte le attività e gli eventi" da parte della rappresentanza diplomatica. "La misura adottata dalla Cina - afferma una nota del ministero - è una risposta legittima e necessaria alla mossa ingiustificata da parte degli Usa".

"L'attuale situazione nelle relazioni Cina-Usa non è quello che la Cina desidera vedere e gli Stati Uniti sono responsabili di tutto questo. Chiediamo ancora una volta agli Usa di revocare immediatamente la loro decisione sbagliata e di creare le condizioni necessarie per raddrizzare i rapporti bilaterali". E' quanto si legge nella nota del ministero degli Esteri di Pechino, rilanciata dall'agenzia ufficiale Xinhua.

"La mossa degli Stati Uniti" è stata per Pechino "una grave violazione del diritto internazionale, delle norme alla base delle relazioni internazionali" e "ha gravemente danneggiato le relazioni Cina-Usa". Il gigante asiatico, in un crescendo di tensioni senza fine, rivendica la "legittimità" della sua "risposta", giudicata "conforme al diritto internazionale, alle norme alla base delle relazioni internazionali e alle abituali pratiche diplomatiche".

Nel gigante asiatico, gli Stati Uniti hanno consolati a Guangzhou, Shanghai, Shenyang e Wuhan, oltre a quello di Chengdu, e un consolato generale per Hong Kong e Macao. La rappresentanza diplomatica di Chengdu, nella provincia di Sichuan, scriveva ieri il South China Morning Post, è di "importanza strategica" per la 'copertura' del Tibet, così come delle regioni di Yunnan, Guizhou e Chongqing.

Fu proprio nel consolato di Chengdu che otto anni fa cercò rifugio Wang Lijun, l'ex capo della polizia di Chongqing poi arrestato nel quadro di una vicenda che ha segnato le sorti di Bo Xilai, che aspirava alla cupola del potere (e della moglie Gu Kailai), e che ha fatto tremare il Dragone.

"Il discorso di Pompeo alla Richard Nixon Presidential Library suggerisce che voglia proporsi come il John Foster Dulles del XXI secolo, lanciando una nuova crociata contro la Cina in un mondo globalizzato - ha twittato Hua Chunying, responsabile del Dipartimento per l'informazione del ministero degli Esteri di Pechino - Quello che sta facendo è inutile come se una formica cercasse di scuotere un albero". "E' tempo - ha aggiunto Hua - che tutte le persone amanti della pace a livello globale si facciano avanti per impedirgli di fare ancora più del male al mondo".

Dulles, repubblicano, segretario di Stato durante la presidenza di Eisenhower, era per la contrapposizione frontale al comunismo. Oggi, secondo Pompeo, "abbiamo bisogno di una strategia che protegga l'economia americana e il nostro stile di vita" e "il mondo libero deve trionfare su questa nuova tirannia".

Per il segretario di Stato, intervenuto sotto lo slogan 'La Cina comunista e il futuro del mondo libero', "se vogliamo che il XXI secolo sia un secolo libero e non il secolo cinese sognato dal presidente Xi Jinping, il vecchio paradigma di compromesso con la Cina non funziona".