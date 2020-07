La cultura aziendale “anti-fragile” sarà cruciale nella fase di recovery

Chi dice che “nulla sarà come prima” dopo l’emergenza sanitaria, spesso, lo intende in modo critico, con un’accezione tendente al negativo. I cambiamenti radicali sono dolorosi, lo insegna la storia. Richiedono resilienza, fatica, capacità di adattamento, disponibilità a resettare una serie di elementi in precedenza consolidati.

In realtà, se analizzato con spirito innovativo, immaginazione, e voglia di cogliere appieno le opportunità – anche formative – legate a una fase così tragica dell’umanità, la frase “nulla sarà come prima” può essere letta in ottica evolutiva. E l’evoluzione, invece, è sinonimo di cambiamento, certo, ma di quel cambiamento che fa rima con “costruzione”.

Credo che l’anti-fragilità sia la lezione più importante – dal punto di vista del business – che ci ha insegnato la pandemia. Che non significa “essere indistruttibili”, bensì essere capaci di raggiungere gli obiettivi in uno scenario sempre più caotico, incerto, e con molti meno punti fermi rispetto al passato.

Ci sarà una seconda ondata? Come sarà l’economia mondiale tra tre mesi? Che tipo di assetto lavorativo sceglieranno le aziende nella fase post Covid-19? Tante incognite, tante domande, a cui nessuno è realmente in grado di rispondere. Uno scenario che richiede – a mio parere – proprio il passaggio fondamentale da una cultura aziendale incentrata sul concetto di “eroismo” a quella focalizzata sul paradigma di “anti-fragilità”.

Da un lato, dovremo avere memoria dell’acume e del coraggio che la classe dirigente italiana ha dimostrato di possedere durante la fase acuta dell’emergenza. Dall’altro, l’incertezza della fase di recovery richiede uno sforzo da parte del management per rafforzare il contributo da parte di quei professionisti che – nell’interpretazione del loro ruolo quotidiano – siano convinti di poter incidere attivamente nello sviluppo di questa cultura.

Mi piace, infatti, pensare che la cultura di un’impresa rappresenti quel metalinguaggio in grado di indirizzare i comportamenti organizzativi, laddove regole e procedura non siano chiare. E anche dove queste siano perfettamente codificate, fornire una chiave per vivere l’azienda e dare un senso al proprio contributo professionale. La cultura determina il modo con cui la tua azienda intende presentarsi al mercato, pertanto condividerne lo spirito è una condizione direi quasi essenziale per viverne appieno la quotidianità e partecipare alla crescita.

Una cultura in grado di sdoganare definitivamente il lavoro agile nella ridefinizione del patto di scambio dal desueto “tempo-vs-retribuzione” a un più evoluto “fiducia-vs-contributo”. Una cultura in grado di promuovere quella capacità di apprendere nuove competenze, grazie a una spiccata flessibilità e a una buona accettazione del cambiamento, la cosiddetta learning agility.

Una cultura fault-tollerant e improntata all’ascolto ma – ed è bene ribadirlo – ancora più selettiva nell’individuazione dei profili chiave, nella convinzione che le aziende nella ripartenza abbiano bisogno “di meno eroi e più organizzazione”.

In questo contesto, sono irrinunciabili linee guida a livello nazionale che mettano al centro del tessuto sociale il lavoro e supportino una riqualificazione del personale, investendo in competenze in linea con il nuovo scenario digitale, che si rafforzerà anche alla luce del piano di Recovery Fund appena approvato in Europa. È necessaria una strategia a livello centrale con l’obiettivo di sviluppare un’offerta formativa che sia realmente in linea con le richieste di mercato, incentivando – ulteriormente – le discipline STEM, dove, nonostante un posizionamento dell’Italia in line rispetto alla media EU (25%), possiamo prefigurarne una crescente richiesta per il futuro in coerenza con l’evoluzione degli scenari digitali.

Abbiamo la concreta opportunità di non sprecare uno dei momenti più delicati della storia del genere umano. Ma è necessario che la classe dirigente si muova con visione strategica di lungo termine e che si sia tutti consapevoli di poter contribuire a una vera e propria svolta in quasi tutti i settori.

* Chief Human Resources & Organization Officer di Sirti