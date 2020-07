Le eredi Bacardi presentano una diffida contro il Principato del Liechtenstein

Maria Luisa Bacardi e Monika Bacardi (rispettivamente figlia unica e vedova del defunto Don Luis Bacardi) hanno depositato una diffida al Principato del Liechtenstein e a tutte le sue Autorità, volta ad ottenere il trasferimento immediato agli Esecutori Testamentari del defunto Don Bacardi di tutti gli asset detenuti e gestititi illegittimamente e illegalmente da 17 anni dal Trust “Bastille”. Tali Esecutori Testamentari sono Monika Bacardi e la società Equiom S.A.M.

Nella diffida depositata si richiede inoltre per Maria Luisa Bacardi e Monika Bacardi il risarcimento dei danni materiali subiti in relazione alla indisponibilità degli asset illegittimamente e illegalmente detenuti dal Trust “Bastille” fin dalla sua costituzione, dei danni biologici subiti in relazione agli atti illeciti compiuti attraverso il Trust “Bastille” e delle spese legali e di consulenza sostenute dal 2003 a oggi, per un valore di circa 2,7 miliardi di franchi svizzera.

La nullità del Trust “Bastille” è invocata e argomentata non solo sulla base della truffa subita dal defunto Don Luis Bacardi, ma anche per la violazione di norme imperative e inderogabili del Principato di Monaco, luogo in cui il defunto Don Luis Bacardi era permanentemente residente e alla cui giurisdizione è sottoposto il suo ultimo testamento.

Per quanto riguarda il vizio di volontà, si rammenta che la costituzione del Trust “Bastille” è stata a suo tempo ripetutamente contestata per iscritto dal defunto Don Luis Bacardi, che lamentava di essere stato vittima di una truffa organizzata da professionisti che operano nel Principato del Liechtenstein.

Maria Luisa Bacardi ha commentato: “Siamo vittime di un’associazione criminale altamente specializzata e radicata che nel tempo ha potuto contare sul supporto di diverse law firm. Faremo valere tuttavia i nostri legittimi diritti anche nei confronti del Principato del Liechtenstein le cui Corti si sono avocate illegittima giurisdizione sul Trust “Bastille” per 17 anni senza constatarne la sua evidente nullità. E’ inequivocabile inoltre che tali Corti non siano competenti per una palese violazione di norma imperativa e inderogabile di legge dello Stato Estero in cui era residente mio padre ed in cui redisse anche il suo ultimo testamento. La detenzione e gestione illegittima e illegale delle azioni Bacardi LTD incide profondamente anche sulla governance della multinazionale e delle sue controllate nel mondo, e quindi sul mercato globale, come dimostra l’estromissione di mia madre Monika Bacardi dal voto in assemblea per il rinnovo della governance di Bacardi LTD lo scorso 18 giugno. Non mancheremo di adire tutte le Corti Internazionali contro il Principato del Liechtenstein, giurisdizione che peraltro fonda il proprio PIL proprio sul settore dei servizi legali, fiduciari e bancari rivolti a soggetti facoltosi non residenti”.