Gualtieri "Salvati 1,5 milioni di posti di lavoro"

ROMA (ITALPRESS) - "Sono state autorizzate quasi 2,1 miliardi di ore di cassa integrazione, di cui quasi 1,1 ordinaria. I beneficiari totali sono quasi 12,6 milioni per una spesa stimata di 16,5 miliardi di euro. L'indennita' dei 600 euro ha raggiunto 4,1 milioni di persone, mentre il bonus lavoratori domestici quasi 250mila individui, il sostegno baby sitter 500mila persone e il reddito di emergenza 457mila domande". Lo ha detto il ministro dell'Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri, nel corso del Question time alla Camera. "In assenza di questo intervento, secondo la Banca d'Italia, il Pil sarebbe caduto di un ulteriore 2,1% - ha aggiunto -. Per quanto riguarda l'occupazione si puo' indicare in 1,5 milioni i posti di lavoro salvati grazie alle misure del governo". (ITALPRESS). trl/ads/sat/red 22-Lug-20 20:07