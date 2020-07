Con il via libera al Recovery Fund è tempo di parlare del taglio delle tasse

Il governo è intervenuto con ''la sospensione dei versamenti di marzo, aprile e maggio, con ripresa da settembre, per tutti i contribuenti in difficoltà, con perdite. Da questo punto di vista è intenzione del governo utilizzare il prossimo scostamento per rimodulare ulteriormente questo pagamento previsto per settembre, riducendo significativamente l'onere per i contribuenti per il 2020''. Lo afferma il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, nel corso del question time alla Camera. ''Sicuramente c'è il tema delle sanzioni che valuteremo. Ricordo che il versamento del saldo medio annuale di un contribuente forfettario nel 2019 è stato pari a 400 euro, la maggiorazione per coloro che pagano entro il 20 agosto sarà pari a 1,26 euro'', aggiunge.