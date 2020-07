Brusca impennata dei nuovi contagi: 282 casi segnalati in 24 ore. Nove i morti

Sono 282 i nuovi casi di Coronavirus e 9 i decessi registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Lo rende noto il ministero della Salute. Salgono a 245.032 i casi totali dall'inizio dell'emergenza. Le vittime, in tutto, sono 35.082. Nelle ultime 24 ore sono 197 i pazienti guariti, per un totale di 197.628. Gli attualmente positivi sono 12.322: 724 ricoverati con sintomi, 48 in terapia intensiva e 11.550 in isolamento domiciliare. In tutto sono stati effettuati 6.354.730 tamponi (+49.318) per 3.807.771 casi testati. Lo riporta Adnkronos.