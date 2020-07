Maratona fiscale di luglio: ecco date e scadenze

Che il mese di luglio sia un massacro fiscale, specialmente per le partite Iva, è cosa nota da anni. In questo 2020 caratterizzato dall’emergenza Covid-19, però, i pagamenti previsti per questo mese potrebbero essere particolarmente gravosi. Ecco alcune tra le 142 scadenze previste dal 20 al 31 luglio, se non altro le principali, che interessano 4,5 milioni di contribuenti.



Cliccando qui, trovate nel dettaglio tutte le date e i relativi adempimenti da compiere.

Un mese di fuoco: date e scadenze

Il mese di fuoco è cominciato ieri, con una raffica di pagamenti, ben 51, per un totale di 8,4 miliardi di euro. Tra essi:



- Irpef: saldo 2019 e acconto 2020;

- Ires: saldo 2019 e acconto 2020;

- Irap saldo 2019 e acconto 2020;

- Iva periodica;

- cedolare secca: saldo 2019 e primo acconto 2020;

- diritto annuale alla Camera di Commercio;

- imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre 2020;

- imposte e contributi previdenziali e assistenziali sulla base della dichiarazione dei redditi per titolari di partita Iva e soci di società.



Seguiranno ulteriori 65 versamenti tra il 21 e il 27 luglio. Tra di essi ricordiamo:



- 27 luglio: elenchi Intrast trimestrali (secondo trimestre 2020) e mensili (giugno 2020)

- 30 luglio: imposte dovute sulla base della dichiarazione dei redditi soggetti diversi dai titolari di partita Iva, maggiorate dello 0,4%.



Poi, il gran finale di venerdì 31 luglio, con gli ultimi 26 pagamenti, tra i quali:



- presentazione del modello per il rimborso Iva trimestrale;

- presentazione del modello per le operazioni effettuate con l'estero nel secondo trimestre 2020;

- pagamento del canone Rai per i soggetti non possono averlo addebitato nella bolletta elettrica.

Niente proroga

Da più parti, specialmente dai commercialisti e dai tributaristi, era stata chiesta al governo una proroga oltre il 20 luglio dei versamenti delle imposte per imprese e partite Iva, possibilmente sul mese di settembre. Oltre che per andare incontro alle esigenze di cassa dei contribuenti anche per minimizzare l’impatto che, sugli adempimenti nei confronti della Pubblica amministrazione, avranno le misure introdotte dal Governo per l’emergenza Covid-19: queste, infatti non hanno minimamente contribuito a semplificare le procedure.



Il governo ha risposto picche perché il rinvio, come specificato dal viceministro dell'economia Antonio Misiani, avrebbe creato un grande ingorgo fiscale a settembre. Del resto, le scadenze del 30 giugno e 30 luglio erano già state rinviate, rispettivamente al 20 luglio e 20 agosto, aggiungendo a quest'ultima una maggiorazione dello 0,4%. Ora, quindi tocca pagare e subito.