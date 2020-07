Recovery Fund, fumata bianca all'alba: all'Italia 209 miliardi di fondi

Un piano di risanamento da 750 miliardi di euro, ovvero 858 miliardi di dollari, con una riduzione dei sussidi dai 500 miliardi di euro ai 390 miliardi di euro da destinare ai Paesi colpiti dalla pandemia da coronavirus. E' quanto prevede l'accordo raggiunto dai 27 capi di Stato e di governo dell'Europa a Bruxelles dopo un negoziato durato 90 ore. Di fatto si tratta di un impegno di spesa di 1.074 miliardi di euro per sette anni a partire dal 2021. Lo riporta Adnkronos.

Un risultato che la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha definito ''storico'', aggiungendo che ''questa volta l'Europa non può essere accusata di aver fatto troppo poco e troppo tardi''. E' stata ''una giornata storica'' secondo il presidente francese Emmanuel Macron. L'accordo prevede di ricorrere al freno di emergenza solo in casi eccezionali.



Per quanto riguarda l'Italia, il piano prevede quasi 209 miliardi. Si tratterebbe di oltre 30 miliardi in più rispetto alla prima proposta (173,8 miliardi). Dei 208,8 miliardi, 81,4 miliardi sono sussidi a fondo perduto, in lieve calo rispetto a quanto previsto nella precedente bozza, mentre 127,4 miliardi sono prestiti, con un aumento di 36 miliardi rispetto alla previsione della Commissione. Aumentano dunque, di molto, i prestiti che vanno restituiti, ma che sarebbero a tassi molto bassi e a condizioni agevolate.

In merito ai Paesi frugali, i rimborsi previsti per la Danimarca ammontano a 322 milioni di euro l'anno, all'Olanda 1,931 miliardi, all'Austria 565 milioni e alla Svezia 1,069.

Con i "209 mld" di euro di Next Generation Eu, il "28%" delle risorse del piano europeo contro la crisi provocata dalla pandemia di Covid-19, "avremo una grande responsabilità. Abbiamo la possibilità di far ripartire l'Italia con forza, di cambiare volto al nostro Paese. Ora dobbiamo correre, utilizzando questi soldi per investimenti, per riforme strutturali". Lo dice il premier Giuseppe Conte, al termine del Consiglio Europeo a Bruxelles che ha portato all'accordo sul Recovery Fund.

"Siamo all'alba del quarto giorno di un vertice lunghissimo. Forse abbiamo stabilito il record, superando per durata il vertice di Nizza. Siamo soddisfatti: abbiamo approvato un piano di rilancio ambizioso, che ci consentirà di affrontare questa crisi con forza ed efficacia", spiega il presidente del Consiglio in videoconferenza stampa. Il Consiglio Europeo ha approvato il pacchetto anticrisi da 1,82 bilioni di euro costituito dal Mff 2021-27 e da Next Generation Eu.



"Devo ringraziare anche le forze di opposizione. Soprattutto alcuni loro esponenti, pur tra legittime critiche, hanno ben compreso l'importanza storica della posta in gioco", sottolinea Conte, ringraziando anche "tutti i ministri", perché "siamo una grande squadra", e "le forze di maggioranza che unite e compatte hanno sostenuto l'azione del governo" nel perseguire l'obiettivo di arrivare all'istituzione di un piano per la ripresa economica nell'Ue.