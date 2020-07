Il Premio GammaDonna si rinnova e diventa anche un format televisivo per raccontare, più profondamente e al grande pubblico, le imprenditrici innovative oltre le mura dell’azienda. Le storie di innovazione delle imprenditrici finaliste approderanno negli studi televisivi di QVC Italia e saranno raccontate in uno “Speciale”, trasmesso in prime time sui canali social del network TV, di GammaDonna e sui canali televisivi 32 del digitale terrestre e 475 di Sky.

Dalla difficile gestione dell’emergenza sanitaria, passando per il reperimento degli investimenti in fase di startup e crescita, fino ai momenti più significativi del proprio percorso, il Premio 2020 valuterà la capacità imprenditoriale innovativa delle donne. Perché imprenditrici non si nasce, si diventa. E GammaDonna spiegherà come, grazie all’upgrade del format.

Secondo l’indagine “Future of Business” (realizzata sulle PMI a maggio 2020 da Facebook, World Bank e OCSE), le imprese con a capo una donna mostrano un lieve vantaggio rispetto a quelle maschili: sono più numerose quelle rimaste in attività nonostante la crisi (86% vs 83% maschili), e sono meno preoccupate delle sfide legate al flusso di cassa (38% vs 46%). Le imprenditrici, inoltre, si sono dimostrate maggiormente in grado di sfruttare il digitale a supporto delle vendite (40% vs 35%).

“Mai come quest’anno la capacità di resistere e porre le basi per un rilancio dell’attività produttiva della propria impresa è diventata cruciale. Solo chi avrà dimostrato una forte propensione all’innovazione e la capacità di tradurla in pratica avrà la possibilità di trasformare questa crisi in opportunità.” Con queste parole il Presidente GammaDonna Mario Parenti lancia la dodicesima edizione del Premio, nato nel 2004 per contribuire a ridurre il gender gap in campo socio-economico attraverso la scoperta e la valorizzazione del talento imprenditoriale femminile.

Il Premio è destinato a imprenditrici che si siano distinte per aver innovato con prodotti/servizi, processi o modelli organizzativi nuovi all’interno della propria azienda, costituita entro il 1° gennaio 2018.

Le candidature che entreranno in short-list avranno uno spazio sulla piattaforma GammaDonna (www.gammaforum.it) che, dal 2004, racconta e diffonde storie di innovazione, leadership, visione.

Le 5 finaliste – selezionate da una Giuria composta da personalità del mondo dell'impresa, del venture capital e dell'innovazione1 – saranno protagoniste dello Speciale TV registrato negli studi di QVC Italia e trasmesso in simulcast sui canali social QVC e GammaDonna, a fine ottobre. La vincitrice parteciperà poi come speaker al XII Forum internazionale dell'imprenditoria femminile e giovanile - GammaForum, che si terrà il 12 novembre a Milano, con il titolo “Renaissance 2020”. IN PALIO, un Master della 24Ore Business School, attività di comunicazione dedicate, un percorso di accelerazione in PoliHub – Innovation District & Startup Accelerator di Politecnico Milano, la partecipazione al programma di didattica executive InTheBoardroom di ValoreD.

Tra le candidature pervenute saranno inoltre assegnati 2 Award.

* Il QVC Next Award per il prodotto più innovativo – giunto alla sua quarta edizione e promosso da QVC Next, il programma di accelerazione per startup di prodotto - premierà l’eccellenza creativa Made in Italy. L’impresa vincitrice si aggiudicherà un percorso di mentoring su business model e strategie di mercato con il team QVC (Merchandising, Legal, Quality & Certifications, Brand&Comms, Supply Chain). Avrà inoltre accesso alla valutazione commerciale per onboarding e vendita del proprio prodotto attraverso le piattaforme QVC, con l’obiettivo di poter essere presentata proprio in occasione della trasmissione del nuovo format del Premio GammaDonna.

* All’imprenditrice che si sia distinta nel campo della comunicazione on e offline è invece destinato il Giuliana Bertin Communication Award, riconoscimento di Valentina Communication, ideatrice del format GammaForum, istituito in memoria della sua fondatrice (in premio, un pacchetto di attività di comunicazione e un Master della 24Ore Business School).

Candidature entro il 31 agosto 2020.

Info e regolamento sul sito https://www.gammaforum.it/premiogammadonna

LA GIURIA 2020: Presidente: Mariarita Costanza, CoFounder e CTO Macnil Gruppo Zucchetti; Gianluca Dettori, Executive Chairman Primomiglio SGR; Alessandro Enginoli, VP Assolombarda e Presidente Biostrada; Marina Cima, Tesoriere Federmanager; Claudia Pingue, GM PoliHub - Innovation District & Startup Accelerator di Politecnico Milano; Paola Mascaro, Presidente ValoreD e VP Communications & Public Affairs GE Italia & AvioAero; Paolo Penati, CEO QVC Italia; Giancarlo Rocchietti, Presidente Club degli Investitori.