Il filtro anti-Covid sarà installato sui mezzi di trasporto pubblico

Nanohub, la start up nel campo delle nanotecnologie che ha brevettato il primo filtro al mondo che uccide il Coronavirus Sars-Cov2, annuncia oggi la firma di un accordo per la fornitura dei sistemi di trattamento aria anti-Coronavirus con la Fuel controllante di Ellamp, società italiana leader nella progettazione e produzione dei sistemi e componenti d’interni per il trasporto pubblico su gomma e su rotaia.



Con questo accordo, i mezzi di trasporto che saranno allestiti con le produzioni dei 5 stabilimenti Ellamp in Italia, Spagna, Messico, Turchia e Cina potranno essere dotati dell’innovativo filtro di Nanohub, in grado di inattivare il SARS- COV-2 in ambienti chiusi.



L’accordo arriva a solo una settimana dall’annuncio del deposito del brevetto della tecnologia ideata dalla startup italiana e testata nel laboratorio della Dr.ssa Elisa Vicenzi, capo dell’Unità di Patogenesi Virale e Biosicurezza dell’Ospedale San Raffaele di Milano.



“La firma di questo accordo è una prima, importantissima conferma della validità della tecnologia del nostro filtro che inibisce completamente la carica infettante del virus SARS-CoV-2 – commenta StefanoPerboni, CEO di NANOHUB – Investire sulla sicurezza dell’aria negli ambienti chiusi è fondamentale per un ritorno graduale alla normalità. Sicuramente la partnership con uno dei principali allestitori europei del settore trasporti è un passo importante in questa direzione, in particolare nell’applicazione all’interno dei trasporti pubblici.”



I filtri Nanohub, infatti, applicati al sistema di areazione e climatizzazione dei mezzi, riuscirebbero a purificare l’aria ogni 5/8 minuti, arrivando ad assicurare il ricambio della stessa quasi 10 volte in una sola ora: tempistiche fondamentali in ambienti ristretti e ad alto affollamento come i pullman o i mezzi pubblici.

“Valenza assolutamente trasversale, anche in termini di risparmio energetico e salute delle persone;avevamo già individuato la necessità di sanificare gli spazi indoor sui mezzi di trasporto lo scorso anno e ci eravamo subito orientati – prosegue Massimo Ottino, CEO di Ellamp e Fuel – verso la tecnologia fotocatalitica, proprio per le sue riconosciute qualità. Inoltre – precisa - la sanificazione dell'aria permette un migliore e maggiore uso dei sistemi di ricircolo, con evidenti risparmi in fatto di consumi d'energia”. Il brevetto, dunque, può essere apprezzato per la sua efficacia anche in altri contesti e resterà valido ben oltre la crisi attuale. Nell’ambito dei piani di sviluppo commerciali ed industriali della Fuel srl è quindi nata la partnership con la società Nanohub srl.”.

La sinergia strategica tra le competenze rispettivamente messe in campo da Fuel e NanoHub permettono oggi alla partnership di essere un punto di riferimento ai massimi livelli nel settore. Le soluzioni che le due aziende propongono nel contesto di una nuova gamma prodotto permettono, a tutti i segmenti, di accedere a sistemi certificati ed efficaci nella lotta a tutti gli agenti patogeni, compreso il Sars-Cov-2.

Sistemi portatili, integrati negli impianti di ventilazione e di condizionamento per i settori residenziali, commerciali e trasporto, ma anche impianti professionali e dispositivi di protezione individuale: sono questi solo alcuni degli esempi delle tante soluzioni coperte da brevetto, che oggi la partnership propone sul mercato.

La tecnologia del filtro ideato e brevettato da NanoHub in soli 10 minuti inattiva un’elevata carica viraleinfettiva (15.000 particelle infettive di partenza) del SARS-CoV-2 di oltre il 98,2%; in 20 minuti di oltre il99,8%, fino ad arrivare al 100% in 30 minuti. Il filtro si compone di un reattore fotocatalitico di ultimagenerazione e da un tessuto antibatterico e antivirale. L’azione congiunta dei componenti permette di sanificare l’aria, raggiungendo gli obiettivi di contenimento e rallentamento della trasmissione del SARS-CoV-2 da sempre evocati dalle autorità sanitarie per il ritorno alla vita normale.