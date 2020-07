A Palermo nasce corso di laurea per artisti, primo in Italia

PALERMO (ITALPRESS) - Nasce a Palermo il primo corso di studi universitario d'Italia dedicato alla recitazione, alla regia e alla drammaturgia. Per iniziativa congiunta dell'Universita' di Palermo e del Teatro Biondo, con la collaborazione della Fondazione Andrea Biondo, prende avvio da ottobre prossimo il nuovo curriculum "Recitazione e Professioni della Scena", destinato a formare un gruppo selezionato di attori, registi e drammaturghi, ai quali verra' fornita una preparazione accademica di altissimo livello secondo i requisiti ministeriali della classe di Lauree Dams, insieme con una formazione professionale sul lavoro dell'attore, del regista, del drammaturgo, che coinvolgera' alcune delle figure piu' significative della scena teatrale nazionale e internazionale. Dopo tre anni dedicati insieme allo studio universitario, secondo le metodologie di ricerca piu' aggiornate, alla pratica attoriale e teatrale, ed alla frequentazione delle principali lingue di cultura del Mediterraneo, i giovani laureati concluderanno il loro percorso con uno spettacolo prodotto dal Teatro Biondo. L'obiettivo e' di formare una nuova generazione di professionisti dello spettacolo in grado di competere ai piu' alti livelli nelle scene del nostro tempo. Come e' stato spiegato nel corso di una conferenza stampa, a Palazzo Steri. Erano presenti, tra gli altri, Fabrizio Micari, rettore dell'Universita' degli Studi di Palermo; Pamela Villoresi, direttore del Teatro Biondo; Giovanni Puglisi, presidente del Teatro Biondo, ed il sindaco Leoluca Orlando. Sono disponibili 15 posti per allievi attori, 5 posti per allievi registi e 5 posti per allievi drammaturghi. I candidati ammessi al corso frequenteranno al mattino le lezioni teoriche presso l'Ateneo palermitano e, nel pomeriggio, le lezioni di teatro presso i laboratori del Biondo ai Cantieri Culturali alla Zisa. Al termine del triennio formativo, una volta superati gli esami previsti dal corso di studi, gli studenti otterranno il diploma di laurea universitario di primo livello e il diploma della Scuola di teatro del Biondo. La Fondazione Andrea Biondo partecipa all'accordo tra Unipa e Teatro Biondo attraverso il pagamento delle quote di iscrizione alla Scuola di teatro degli studenti iscritti all'Universita'. Il piano di studi prevede, tra gli altri, gli insegnamenti teorici di "Storia del teatro e dello spettacolo", "Storia della regia e della recitazione", "Storia del cinema", "Storia della danza", "Drammaturgia musicale e regia d'opera", "Estetica e teoria dei linguaggi", "Organizzazione dello spettacolo" e lo studio delle lingue straniere, mentre al Teatro Biondo saranno impartite, tra le altre, lezioni di Recitazione, Scrittura, Fonetica, Dizione, Danza, Canto. Sono previsti anche laboratori e corsi con artisti di fama nazionale e internazionale come Eugenio Barba, Irina Brook, i danzatori del Tanztheater Wuppertal Pina Bausch, Pamela Villoresi, Fabrizio Falco, Galatea Ranzi ed altri. Al termine del triennio, la "tesi" di laurea consistera' nella realizzazione di uno vero e proprio spettacolo, dalla scrittura alla regia, dalla realizzazione di scene e costumi alla recitazione. (ITALPRESS). vbo/com 20-Lug-20 15:34