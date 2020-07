Juve alla ricerca della solidita', Sarri "Lazio grande squadra"

TORINO (ITALPRESS) - La Juventus per provare a chiudere definitivamente il discorso scudetto, la Lazio per tentare di riaprire il discorso tricolore. Quella di domani alle 21.45 all'Allianz Stadium tra i bianconeri ed i biancocelesti e' in qualche modo una gara spartiacque per il campionato di entrambe le squadre. "La Lazio ha disputato una grandissima stagione, da grande squadra - ha detto il tecnico dei bianconeri, Maurizio Sarri, in conferenza stampa -. E' una partita difficile, contro una squadra forte". La formazione di Sarri nelle ultime tre partite ha racimolato solamente due punti, subendo ben nove reti: "In questo momento - ha proseguito il tecnico dei bianconeri - non abbiamo problemi a fare gol, dobbiamo essere piu' solidi. Serve continuita', e' importante il lavoro che tutti fanno per la squadra". Sempre sulle ultime tre uscite Sarri ha aggiunto: "Abbiamo trovato tre squadre in grande condizione nelle ultime gare e tutte le squadre hanno difficolta' a tenere in mano le partite per 90 minuti in questo momento. Stiamo assistendo a partite strane". Sarri, infine, ha dribblato le domande sulle numerose critiche piovute su lui e sulla sua squadra: "Fanno parte della normalita' di questo mestiere. La squadra e' abituata a lottare per questi traguardi e da quel punto di vista da' garanzie. Il mio futuro e' domani, dobbiamo pensare alle singole partite e la testa deve essere concentrata sulle partite, a cominciare da quella di domani - ha concluso l'allenatore della Juventus -. In testa ora dobbiamo avere solo la Lazio". (ITALPRESS). mra/ari/gm/red 19-Lug-20 17:24