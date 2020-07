Il business attracca nei mari del (nostro) sud

In un Mezzogiorno che registra ormai da molti anni la presenza sempre più massiccia di industrie piccole, medie e grandi in quasi tutti i comparti manifatturieri e di servizi che costituiscono con quelle del Centro Nord il motore trainante dell’economia nazionale, anche il settore della nautica da diporto è venuto assumendo dimensioni ragguardevoli, sia come presenze di aziende produttrici di imbarcazioni e di loro componenti, e sia come insiemi di infrastrutture e di attività a supporto di tutti coloro che le possiedono o le noleggiano volendo navigare.

Del resto è fin troppo intuibile che le otto regioni meridionali, fra cui le due isole maggiori, tutte affacciate sui mari Adriatico, Ionio e Tirreno abbiano sviluppato, sia pure con diversa densità territoriale, vocazioni nella costruzione e manutenzione di naviglio per finalità diportistiche, il cui acquisto o la cui fruizione tramite affitto sono venuti aumentando nell’ultimo ventennio, facendone diventare l’uso soprattutto nel periodo estivo un fenomeno ormai di massa, reso ancor più esteso dalla nascita, come per le autovetture, di un diffuso mercato dell’usato.

Dal golfo di Napoli alla Sicilia, nella cantieristica del sud si allestiscono soprattutto piccole e medie imbarcazioni

Questo accesso alla proprietà e al noleggio di natanti alla portata economica di un numero crescente di appassionati ha comportato però la necessità di costruire in molte località porticcioli di varie capacità di accoglienza, in grado non solo di ospitare in rimessaggio custodito flottiglie sempre più numerose, ma anche attrezzati per offrire molteplici servizi anche a imbarcazioni in transito; e quando per carenza di risorse finanziarie molti Enti locali, a fronte di una domanda crescente di attracchi, non hanno potuto realizzarne di nuovi, si sono adattati con pontili fissi o galleggianti vecchi porti pescherecci di diversa ampiezza che hanno consentito così di offrire una prima risposta ad un’utenza crescente, bisognosa poi a terra di attività di riparazione e manutenzione da eseguirsi con attrezzature idonee e personale specializzato.

Inoltre in varie zone fra quelle turisticamente più affermate dell’Italia meridionale - dalla costiera abruzzese a Manfredonia ai piedi del Gargano, da Otranto nel Salento ai laghi di Sibari nella Calabria ionica, dai giardini di Naxos presso Taormina nella Sicilia orientale al Golfo di Napoli, per finire alla Sardegna della Costa Smeralda, la costruzione di porti turistici ha contribuito alla valorizzazione di aree urbane retrostanti ove quasi ovunque sono sorte o si sono incrementate strutture alberghiere, resort, ristoranti, discoteche, yacht club, impianti sportivi, esercizi commerciali e botteghe artigiane di souvenir, scuole nautiche e di vela per aspiranti skipper, residenze in multiproprietà: insomma, i porti turistici hanno attratto in quei centri flussi aggiuntivi di visitatori giunti dal mare - oltre a quelli ben più numerosi delle grandi navi da crociera là dove queste attraccano - solitamente con un buon potere d’acquisto che hanno contribuito e continuano tuttora a fecondare con le loro spese i contesti locali.

Spesso in questi scenari incantevoli che uniscono natura, storia, paesaggi, antiche tradizioni popolari ed attività produttive legate alla blue economy - dalla costruzione di barche da pesca a tutto ciò che ne consente l’esercizio - è sorta e si è venuta sviluppando nel corso degli anni un’imprenditoria che, riallacciandosi alle preesistenti esperienze dei cantieri e dei loro ‘maestri d’ascia’ che fabbricavano imbarcazioni sia per la pesca lungo le coste che per quella d’altura, ha incominciato a costruire piccoli battelli da diporto a vela o a motore, dapprima in legno, poi in metallo o vetroresina per giungere più di recente ai gommoni ed anche ai motoscafi in materiali compositi. Insieme alle loro produzioni inoltre si sono sviluppate quelle di motoristica e di molte altre attrezzature che costituiscono la dotazione di bordo dei natanti; e quando tali beni non sono costruiti in loco vi sono commercializzati da aziende che non di rado hanno l’esclusiva di vendita di marchi rinomati del settore.

In gran parte della cantieristica del Sud si allestiscono soprattutto imbarcazioni piccole e medie su commessa di acquirenti con potere d’acquisto diversificato, mentre quelle più grandi e gli yacht sono varati in prevalenza nelle strutture del Nord Italia. Una panoramica sia pure sintetica dei costruttori presenti nell’Italia meridionale consente di individuare in Campania e in Sicilia i cluster più significativi non solo per numero di aziende, ma anche per esperienze associative cui molte di esse hanno dato luogo nel corso degli anni. Non mancano tuttavia anche in altre regioni, come ad esempio in Puglia, Calabria e Sardegna, piccole e in qualche caso medie imprese impegnate nella produzione, manutenzione, riparazione o in servizi di rifornimento, rimessaggio e custodia di battelli e nella vendita di loro equipaggiamenti.

In Campania è in particolare l’hinterland del Golfo di Napoli il grande bacino in cui si è consolidata una lunga tradizione di operatori del comparto e fra le aziende con i maggiori volumi produttivi se ne contano circa 30 che hanno all’attivo anche intense campagne promozionali dei loro brand; altre presenze imprenditoriali si registrano anche nel Casertano e nel Salernitano. Fra le imprese campane più affermate spiccano Oromarine, Fiartmare, Giupex Marine, Cantieri di Baia, Arcadia Yachts, Apreamare, Cantiere Navale Palumbo - quest’ultima in grado di costruire anche navi mercantili di elevato tonnellaggio - Cantieri di Salerno, Salpa Yachts, Cantieri nautici Lamberti, Comena, Motonautica vesuviana.

All’Associazione Filiera Italiana della Nautica (Afina), nata in Campania, aderiscono circa 120 imprese anche di altre regioni

In questa regione, inoltre, si era costituita da tempo l’Associazione nautica regionale campana - per dare voce e tutela agli interessi delle molte società attive nel ramo della manifattura diportistica - che poi alla fine del 2019, aprendosi ad aziende di altre regioni, ha dato vita alla Associazione filiera italiana della nautica (Afina) cui sono associate circa 120 imprese. Aderente alla Cna-Confederazione nazionale dell’artigianato, il nuovo organismo presieduto da Gennaro Amato, ha assunto rilievo nel Paese e porta innanzi non solo iniziative di tutela delle imprese associate, ma anche di ampie fasce di utenti non più circoscritti, come si è detto in precedenza, a ceti ricchi, perché includono centinaia di migliaia di cittadini in grado di potersi permettere l’acquisto o il noleggio di natanti con somme ormai abbastanza accessibili anche grazie a pagamenti dilazionati; e allora in favore di questa nuova utenza di massa si chiedono revisioni fiscali al ribasso sulle imbarcazioni, non considerate più beni di lusso, e nuove strutture portuali così come per le auto si sollecitano nuovi parcheggi nelle città. Afina inoltre organizza a Napoli la 34° edizione della mostra mercato Navigare, punto di incontro qualificato a livello nazionale fra produttori e acquirenti di nautica da diporto. La Sicilia è l’altra regione del Mezzogiorno in cui si addensa un secondo forte nucleo di aziende costruttrici, fra le quali ne spiccano una ventina localizzate in diversi centri isolani come il Cantiere nautico maestrale, Yam Marine, Colbac Marine, Aquamar, Cantieri Navali Stabile, AS Marine Cantieri navali, Almarine, Nadirmarine. Oceanica Naval Cantiere, Altamarea costruzioni nautiche, Cantieri Magazzù, Abacus Marine, Master gommoni, Calemar, Lobby Boats, Clear by Poker Clear, Cantiere dei Vespri. Ed anche nell’Isola a Messina si era costituita un’associazione l’Ascom-Associazione produttori nautica da diporto e affini, presieduta da Nunzio Dolce per valorizzare le attività delle imprese iscritte. In Puglia da anni opera il distretto regionale della nautica con sede a Brindisi, mentre nelle scorse settimane il Gruppo Ferretti ha manifestato interesse a localizzare un suo cantiere a Taranto. In Sardegna - ove era consolidata la costruzione delle tradizionali imbarcazioni a vela latina - si sono affermati fra gli altri il Cantiere navale Marino e la Nautica De Luca. Anche nel diportismo nautico pertanto l’Italia meridionale compete con le sue aziende migliori nello scenario nazionale del settore.